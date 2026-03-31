Marrakech, Berrettini delude e cede a Buse tra le polemiche: furbata in stile Alcaraz per Bellucci, out Cinà

Giornata amara per i colori azzurri in quel di Marrakech, con Cinà e Berrettini che salutano il torneo al debutto. L'unico italiano a salvarsi è stato Bellucci, che affronterà Darderi

Giornata complicata per i giocatori azzurri all’ATP 250 di Marrakech, con il solo Mattia Bellucci che, a fatica e grazie anche a una piccola furbata, che è riuscito a vincere il suo match contro Reda Bennani e approdare al secondo turno. Fuori invece Federico Cinò, battuto da Alexandre Muller, e soprattutto Matteo Berrettini, protagonista di una prova opaca e troppo altalenante – e con qualche polemica – e sconfitto da Ignacio Buse.

Cinà eliminato da Muller

Si conclude subito l’esperienza di Cinà a Marrakech, dove ha fatto il suo ritorno nel circuito maggiore dopo le sporadiche apparizioni nel 2025. L’azzurrino ha infatti perso al suo debutto nel torneo contro Muller per 6-2 6-3, al termine di un match in cui ha fare la differenza è stata anche la gestione dei punti importanti, con il francese che ha ottenuto praticamente sempre il break quando ne ha avuto la possibilità e che è riuscito a resistere al tentativo di Federico di riaprire l’incontro. Match comunque positivo per il classe 2007, che ha mostrato a sprazzi il proprio talento e fatto esperienza, cosa più importante per un giovane come lui.

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Bellucci soffre ma avanza grazie alla furbata in stile Alcaraz

Vittoria molto più sofferta del previsto invece per Bellucci, che ha dovuto faticare e non poco per battere Bennani, wild card locale classe 2007 e n°555 al mondo, battuto al terzo set con il risultato di 6-3 3-6 6-4. Vittoria che ha anche rischiato di sfuggire all’ultimo a Mattia, che al momento di servire per il match sul 5-3 ha accusato un attacco di crampi che gli sono costati il turno di battuta. Sul 5-4 l’azzurro è però riuscito a reagire e vincere il turno in risposta, il tutto anche grazie a una “furbata” in stile Alcaraz. Come lo spagnolo durante la semifinale dell’Australian Open contro Alexander Zverev Mattia ha infatti chiesto l’intervento del fisio, che lo ha massaggiato a aiutato a riprendersi, nonostante per i crampi non sia prevista la possibilità di ottenere un medica time out. Bellucci approda così al secondo turno di Marrakech, dove affronterà la testa di serie n°1 Luciano Darderi in un derby azzurro.

Berrettini delude e viene eliminato tra le polemiche a Marrakech

Saluta il torneo anche Berrettini, sconfitto 7-6 6-7 6-4 da Buse al termine di un match maratona durato più di tre ore. Una sconfitta non senza rimpianti per Matteo, che ha accusato la perdita del primo set dopo la dura battaglia al tie-break e ha giocato in maniera troppo altalenante per tutto l’incontro, apparendo quasi arrendevole in alcune occasioni.

Match durante il quale non sono mancate nemmeno le polemiche, come in occasione del punto che ha regalato a Buse il break decisivo per le sorti del terzo set, quando secondo Berrettini il suo avversario avrebbe commesso un’invasione di campo con la racchetta, non ravvisata però dal giudice di sedia.

Matteo non ha potuto nemmeno utilizzare la video review per controllare come effettivamente sia andata non essendo essa presente a Marrakech. Polemiche che sono proseguite anche nel game successivo, quando l’azzurro ha punzecchiato l’arbitro per non aver dato un warning al suo avversario allo scadere del tempo concesso per il servizio e gli ha fatto notare come abbia sbagliato il punteggio, con il giudice di sedia che è tornato sui suoi passi dando ragione a Berrettini, che però difficilmente potrà trovare soddisfazione da ciò oggi.