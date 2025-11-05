Olympique Marsiglia-Atalanta dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026

Prosegue a ritmi serrati la quarta giornata della fase campionato di Champions League. L’Atalanta di Juric fa visita al Marsiglia di De Zerbi al Vélodrome. I bergamaschi arrivano in Francia con quattro punti in tre giornate nella League Phase, ma soprattutto con la necessità di interrompere una serie negativa di sei partite senza vittorie tra Serie A e Champions. L’ultimo successo della Dea risale al 30 settembre, nel 2-1 contro il Club Brugge. Dall’altra parte, il Marsiglia ha finora raccolto tre punti, frutto della vittoria sull’Ajax dopo il ko all’esordio contro il Real Madrid: nell’ultimo turno, i francesi sono stati sconfitti dallo Sporting e cercheranno davanti al proprio pubblico una reazione immediata.
La sfida tra Olympique Marsiglia e Atalanta, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, si disputerà alle ore 21 allo stadio Velodrome. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, sarà possibile seguire la webcronaca testuale di Olympique Marsiglia-Atalanta live su Virgilio Sport, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni del match, risultato, marcatori e tabellino finale.
Olympique Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni
Il Marsiglia di De Zerbi cerca continuità dopo risultati altalenanti: ko con lo Sporting in Champions, sconfitta contro il Lens, pari con l’Angers e infine il successo in Ligue 1 sul campo dell’Auxerre. Nonostante le assenze di Balerdi, Gouiri, Kondogbia e Weah, i francesi contano sul sostegno del Vélodrome per una gara ad alta intensità.
Rulli difenderà la porta, protetto dal quartetto difensivo composto da Murillo, Aguerd, Egan-Riley e Pavard. A centrocampo agiranno Vermeeren, Hojbjerg e O’Riley. Sulla trequarti Greenwood e Paixao avranno libertà di muoversi tra le linee, alle spalle del centravanti Aubameyang, riferimento offensivo.
MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Vermeeren, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi.
L’Atalanta cerca il riscatto dopo il primo ko stagionale in campionato, rimediato sul campo dell’Udinese. Un momento delicato per gli orobici, che puntano a ritrovare continuità e fiducia proprio in Europa. La panchina di Juric comincia a scricchiolare e le prossime due partite potrebbero rivelarsi decisive per il futuro dell’allenatore croato.
Bergamaschi in campo con il 3-4-1-2. In porta spazio a Carnesecchi, mentre la difesa sarà composta da Kossounou, Hien e Djimsiti. Sulle corsie esterne agiranno Bellanova e Zappacosta. In mezzo al campo ci sarà la solidità di De Roon accanto a Ederson. Sulla trequarti spazio a Pasalic: davanti la coppia De Ketelaere-Lookman. Assente Brescianini, non convocato a causa di un risentimento all’adduttore destro.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric.
Olympique Marsiglia-Atalanta, l’arbitro sarà Sanchez Martinez
La sfida tra Olympique Marsiglia e Atalanta, in programma al Vélodrome, sarà diretta dallo spagnolo José María Sánchez Martínez. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti connazionali Raúl Cabanero e Inigo Prieto, mentre il quarto ufficiale sarà César Soto Grado. Al VAR è stato designato Alejandro Hernández, con il norvegese Pol van Boekel in qualità di AVAR.