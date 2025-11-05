Marsiglia-Atalanta folle: lite Lookman-Juric, furia De Zerbi sull'arbitro, il giallo del laser su De Ketelaere

È successo di tutto al Velodrome: CDK ostacolato sul rigore sbagliato, un gol annullato, il penalty negato al Marsiglia e il conseguente contropiede finalizzato da Samardzic

Gara folle, quella tra Olympique Marsiglia e Atalanta di Champions League. Alta tensione tra Juric e Lookman al momento della sostituzione: i due si sono ritrovati faccia a faccia, facendo tornare alla mente la lite della scorsa stagione con Gasperini. Il giallo del laser puntato su De Ketelaere e la furia di De Zerbi sull’arbitro nell’azione del gol vittoria di Samardzic.

Marsiglia-Atalanta, il giallo del laser su CDK

Il primo episodio al minuto 14′, quando l’arbitro spagnolo José María Sánchez ha assegnato un rigore all’Atalanta per il fallo di Rulli su Krstovic, innescato da Lookman.

Sul dischetto si è presentato De Ketelaere, ma il portiere argentino dell’Olympique Marsiglia si è superato intercettando il pallone che era diretto alla sua sinistra. C’è, però, un giallo. Come evidenziato dai canali social di Sky, al momento dell’esecuzione il trequartista belga aveva un laser puntato sul viso. Ed è scattata la protesta dei tifosi bergamaschi sul web: “Andava ripetuto”.

Atalanta, Lookman litiga anche con Juric

Cambiano gli allenatori, ma non Lookman. Dopo le scintille con Gasperini in seguito al rigore sbagliato contro il Bruges nella scorsa edizione della Champions League, il Pallone d’Oro africano è riuscito a litigare anche con Juric, che finora gli aveva sempre riservato parole al miele dopo il suo reintegro in rosa.

La situazione è precipitata al minuto 75, quando l’ex tecnico del Torino ha sostituito l’attaccante con Musah sul punteggio ancorato sullo 0-0 (poco prima gli era stato annullato anche un gol molto dubbio). Ademola, visibilmente contrariato per la decisione del suo allenatore, è passato davanti a Juric: quest’ultimo si è girato e lo ha afferrato per un braccio. Lookman non s’è certo tirato indietro, ha reagito a muso duro, prima di essere accerchiato e portato via dai membri della panchina. Sky ha riferito che anche a fine partita c’è stato un altro faccia a faccia tra i due. Nel post gara il croato ha minimizzato: “Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica. A volte ci sono reazioni scomposte a una sostituzione, ma finisce là, si risolve tutto nello spogliatoio”.

Furia De Zerbi: dal mancato rigore al gol subito

Nei minuti finali del match del Velodrome è successo di tutto. Si è infatti passati da un possibile rigore per il Marsiglia a causa di un tocco di braccio di Ederson al contropiede finalizzato da Samardzic, autore di un vero e proprio capolavoro. De Zerbi ha perso la testa, mostrando perfino il tablet al direttore di gara con l’intento di mostrargli l’azione.

Ma l’arbitro spagnolo è stato irremovibile e non ha neanche rivisto l’azione al monitor: il tocco del centrocampista brasiliano della Dea, frutto di un rimpallo, non è stato ritenuto da rigore. Altra beffa per il tecnico lombardo ex Sassuolo, che in Champions continua ad avere un rapporto pessimo con gli arbitri. “Se non la prende con la mano, Aubameyang si ritrova il pallone sul destro. Abbiamo perso tre partite in Champions in maniera rocambolesca e simile a quella di oggi. Brucia” ha commentato l’allenatore italiano dell’OM a Sky.