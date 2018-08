Marsiglia, blitz per Moise Kean

Assalto lampo del Marsiglia per Moise Kean. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'OM sarebbe pronto a fare un'offerta last minute per il gioiellino della Juventus, nel mirino anche di club come Monaco e Nizza.

I bianconeri sono disponibili a cederlo all'estero per una cifra superiore ai 15 milioni di euro, ma vogliono inserire una clausola di possibile recompra futura del giocatore. In ogni caso Kean, messosi in luce a Verona e con la Nazionale Under 19, potrebbe decidere di restare a Torino almeno fino a gennaio, per crescere accanto a Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 10:40