Marsiglia, bufera De Zerbi: le epurazioni del tecnico e la rissa in allenamento

Situazione sempre più critica a Marsiglia, caos alla Commanderie dopo le ultime settimane d'inferno: De Zerbi retrocede Murillo nella squadra riserve

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La situazione di De Zerbi a Marsiglia è sempre più critica. Le ultime settimane sono state un inferno per l’allenatore italiano in Francia. Prima l’eliminazione dalla Champions League con la brutta figura fatta contro il Bruges e il gol di Trubin che qualifica il Benfica a discapito dei francesi. Poi la mezza debacle nella partita contro il Paris Fc nella scorsa partita di campionato: Marsiglia avanti per 2-0 fino all’82’, quando l’ex Fiorentina Ikoné apre la rimonta e Kebbal la chiude nel recupero. Risultati che vanno a inguaiare ulteriormente la posizione dell’allenatore, in aperto conflitto con la stampa francese ormai da mesi. Le tensioni non accennano a diminuire, con giocatori declassati e risse in allenamento.

De Zerbi mette Murillo fuori squadra e lo invita ad andarsene

Dopo il pareggio contro il Paris Fc, si è scatenato il putiferio alla Commanderie, il centro sportivo del Marsiglia. De Zerbi, che non aveva guidato la consueta seduta di allenamento del giorno dopo della partita per chi ha giocato meno e le riserve, si è presentato al campo e si sarebbe scagliato contro Amir Murillo. Il terzino panamense della squadra, stando a quanto riportato dal giornale francese La Provence, sarebbe stato accusato dall’allenatore di aver commesso troppi errori nelle ultime settimane che hanno portato ai gol subiti. Per questo, De Zerbi avrebbe deciso di retrocederlo nella squadra riserve, mandandogli anche un forte segnale in vista della chiusura del calciomercato invernale per fargli capire che forse il suo posto non è più a Marsiglia. Un messaggio rivolto anche a tutti coloro che non si ritengono soddisfatti.

Caos Marsiglia, rissa in allenamento: Kondogbia tra i protagonisti

Gli animi tesi si registrano anche nello svolgimento dell’allenamento con una presunta rissa tra Kondogbia e Vermeeren. Tutto sarebbe nato dopo una serie di falli sconsiderati dell’ex Inter ai danni del belga. Lo staff tecnico non sarebbe intervenuto e tra i due sarebbe nato un accesso alterco. Situazione che riporta subito alla mente quanto successo in estate tra Rowe e Rabiot: in quel caso, da quanto raccontato dai presenti, il battibecco sarebbe stato di tutt’altra natura, molto più fisica. Fatto sta che i due sono stati ceduti, entrambi in Serie A, creando un precedente pericoloso che inevitabilmente torna in testa in un ripetersi di situazioni così poco serene. Tutto questo a pochi giorni dagli ottavi di Coupe de France contro il Rennes e a una settimana dal big match contro il Psg.

De Zerbi non molla

De Zerbi sta ricevendo attacchi da tutte le parti: già da dopo l’eliminazione dalla Champions League, più voci hanno chiesto le dimissioni dell’allenatore. L’italiano però ha ribadito la sua volontà di rimanere sulla panchina del Marsiglia anche dopo la rimonta subita contro il Paris Fc: “Non si preoccupi di me, io sono pronto ad andare alla guerra oggi, domani, dopodomani, non ho paura”, ha affermato nella conferenza stampa post partita. “Io vengo dalla gavetta, eh. E sono abituato a lottare sempre. Mi prendo le responsabilità perché sono l’allenatore, ma io sono pronto a giocare la partita col Rennes tra 10 minuti”. Ora il Marsiglia si trova al terzo posto, condiviso con il Lione di Fonseca. Psg e Lens, che battagliano nelle prime due posizioni, sono già rispettivamente a +9 e +7.