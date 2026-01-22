Marsiglia, Capello fa a pezzi De Zerbi: "Inaccettabile", il retroscena sul primo gol del Liverpool

L'ex ct a Sky usa parole molto dure nei confronti del tecnico dell'Om dopo il crollo contro i Reds per la scelta fatta sulla punizione di Szoboszlai

La leggenda narra che la mossa sia stata “inventata” nel 2013 quando in occasione di una punizione del temuto Alan Kardec in un Figueirense-Palmeiras, Ricardinho si sdraiò sotto i compagni in barriera per creare un argine rasoterra. Nacque probabilmente così il “coccodrillo”, l’accorgimento per evitare i gol rasoterra su punizione, reso poi celebre defnitivamente il 24 ottobre 2018 quando, in un palcoscenico ben più prestigioso come la Champions, fu il nerazzurro Brozovic a stupire tutti sdraiandosi a terra dietro la barriera.

Il coccodrillo di Brozovic

Inter e Barcellona stanno giocando l’andata della fase a gironi della Champions League, ai blaugrana viene fischiato un calcio di punizione appena un metro fuori l’area di rigore, sul pallone ci va Luis Suarez., in barriera sei giocatori dell’Inter e due del Barcellona. Mentre Suarez parte per tirare il croato scivola alle spalle della barriera e si sdraia, respingendo il tiro del bomber uruguaiao.

Da allora la stragrande maggioranza delle squadre schiera un giocatore dietro la barriera in occasione di un calcio di punizione da buona posizione. Ieri tuttavia, l’Olympique Marsiglia di De Zerbi ha fatto una scelta diversa contro il Liverpool in Champions League . E l’ha pagata cara, scatenando l’ira di Capello.

Il gol che ha sbloccato la gara a Marsiglia

Il Liverpool infatti domina nel primo tempo al Velodrome e segna solo nel recupero del primo tempo grazie a una punizione di Szoboszlai da 25 metri con un rasoterra alla sinistra di Gerónimo Rulli con la barriera francese sprovvista di coccodrillo. Nella ripresa il raddoppio al 72′, quando Rulli ha inavvertitamente spinto la palla nella propria rete dopo un’azione strepitosa di Jeremie Frimpong e il tris di Cody Gakpo al 92′. Per il Marsiglia, tutto si deciderà mercoledì prossimo, in occasione dell’ottava e ultima giornata di Champions League, con la trasferta in casa del Club Brugge senza Benjamin Pavard , squalificato per ammonizioni accumulate.

Lo sfogo di Capello

Dopo aver ascoltato le spiegazioni di De Zerbi dagli studi di Sky è esplosa l’indignazione di Capello: “Non posso accettare le dichiarazioni di De Zerbi che ha detto di aver saputo dal preparatore dei portieri che il suo portiere non gradiva che in barriera ci fosse il giocatore messo a coccodrillo sulla punizione con cui ha segnato Szoboszlai. I giocatori saltano e la palla calciata dall’ungherese passa sotto, è una cosa che non esiste. Dai due opzioni all’avversario: se non metti il coccodrillo i giocatori non possono saltare, quindi devono stare fermi per evitare la palla passi sotto i piedi ed è più facile scavalcare la barriera. È stato un gravissimo errore non mettere il coccodrillo e saltare con la barriera. E non è accettabile”