Marsiglia, che guaio per De Zerbi: pugno duro contro Rabiot e Rowe dopo la lite, la decisione estrema del club

L'Olympique si conferma una polveriera in seguito al ko all'esordio in campionato che ha fatto perdere la testa a Rabiot. La mossa del club e il delicato ruolo di De Zerbi

Nuova stagione, vecchi guai. L’Olympique Marsiglia era e resta una polveriera. E lo certifica la decisione del club dopo la lite tra Rabiot e Rowe che ha fatto segguito alla sconfitta col Rennes all’esordio stagionale in Ligue 1. Per De Zerbi l’ennesima gatta da pelare, una grana da risolvere al più presto.

Marsiglia, spogliatoio rovente: che cosa è successo

Esordio in campionato da incubo, per l’OM. Il ko col Rennes – per giunta maturato al 91′ – ha fatto saltare i nervi a Rabiot, senatore dello spogliatoio e fedelissimo di De Zerbi, che si è reso protagonista di una rissa nello spogliatoio con Jonathan Rowe.

L’ex centrocampista della Juventus si era lamentato per lo scarso impegno di alcuni compagni di squadra, scatenando la reazione furiosa dell’esterno offensivo, il cui nome -di recente – è stato accostato a Bologna e Roma. È poi servito l’intervento dell’allenatore italiano e di Benatia, dirigente dell’Olympique, per ripristinare la calma.

Pugno duro del club: la decisione su Rabiot e Rowe

Un episodio del genere, avvenuto a inizio stagione, non poteva passare inosservato, restare impunito. Ed è questo il motivo che, anche alla luce di quanto successo nel corso della precedente annata caratterizzata da sfoghi, veleni e presunti ammutinamenti, il club ha voluto adottare il pugno duro.

Già, il Marsiglia, come rivelato da RMC Sport, ha deciso di escludere Rabiot e Rowe dalla prima squadra. Probabilmente non sarà una scelta definitiva, ma serviva lanciare un segnale chiaro a un gruppo cui basta pochissimo per infiammarsi.

Il ruolo di De Zerbi e la possibile via d’uscita

A De Zerbi, che pure si è reso protagonista di una preseason movimentata con la lite con Unai Emery in occasione dell’amichevole contro l’Aston Villa, il non facile compito di ricompattare lo spogliatoio in vista della prossima gara con il neopromosso Paris Fc.

La gara del Velodrome è una sorta di prova del nove per il Marsiglia, perché in caso di sconfitta si rischia già di parlare di crisi. Intanto, c’è una possibile soluzione allo spinoso caso Rabiot-Rowe: i due potrebbero essere ‘perdonati’ facendo una donazione alla Fondazione OM. Al momento, però, è solo un’ipotesi.