Marsiglia, De Zerbi e la dirigenza sotto attacco dei tifosi: protesta al Velodrome, ma col Rennes torna la vittoria

Prima della gara di Coppa di Francia in scena la contestazione dei supporter dell’OM: il tecnico e la dirigenza accolti da striscioni molto duri

Il Marsiglia torna a vincere contro il Rennes, ma prima fischio d’inizio della gara degli ottavi di finale di Coppa di Francia Roberto De Zerbi ha dovuto assistere alla durissima contestazione dei tifosi del Velodrome, che hanno preso di mira anche la dirigenza dell’OM.

Il Marsiglia torna a vincere

C’è un’aria pesante attorno al Marsiglia, ma almeno per qualche giorno Roberto De Zerbi potrà respirare: stasera l’OM è infatti riuscito a imporsi per 3-0 sul Rennes negli ottavi di finale della Coppa di Francia. Ma a giudicare da quanto accaduto prima del fischio d’inizio, il successo firmato da Gouiri, Greenwood e Aubameyang non basterà da solo per riportare la pace tra il Marsiglia e i suoi tifosi. Prima della gara, infatti, è andata in scena una durissima contestazione da parte degli ultrà.

Le ragioni della protesta

La protesta, in realtà, era iniziata già durante l’ultimo allenamento dell’OM, quando un gruppo di ultrà si è presentato al centro sportivo chiedendo e ottenendo un colloquio con i giocatori: a scatenare la loro rabbia, la sconfitta choc col Bruges (3-0) che ha determinato l’eliminazione del Marsiglia dalla Champions League e il successivo pareggio nell’ultimo turno di campionato col Paris FC, capace di rimontare la squadra di De Zerbi da 0-2 a 2-2 nei minuti finali della gara.

La contestazione contro De Zerbi e la dirigenza

Oggi, prima dell’incontro col Rennes, il Velodrome ha accolto De Zerbi e i suoi giocatori con striscioni dai toni decisamente duri. “28/01/2026: Non dimenticheremo…”, recitava uno di essi, riferendosi alla data della sconfitta col Bruges. “Mancanza di stabilità, ambizione e coraggio! Tutti responsabili! Vergogna!”, si leggeva su un altro, indirizzato dunque sia alla squadra (De Zerbi compreso) che alla dirigenza del Marsiglia. Infine, un altro striscione recitava: “Dopo la delusione la Coppa è obbligatoria”. In Coppa di Francia, infatti, il Marsiglia non ha più la concorrenza del Psg, eliminato a sorpresa lo scorso 12 gennaio nel derby col Paris FC.

Sfida al Psg dietro l’angolo

La vittoria sul Rennes permetterà a De Zerbi di vivere con un pizzico di serenità in più i prossimi giorni, ma dietro l’angolo c’è un nuovo ostacolo per il tecnico italiano e per la sua squadra. Domenica sera, infatti, il Marsiglia sarà impegnato al Parco dei Principi di Parigi nel big match con il Psg: la sensazione è che soltanto un’impresa, ovvero una vittoria in casa della squadra di Luis Enrique, potrà evitare a De Zerbi e all’OM di finire nuovamente nel mirino dei tifosi.