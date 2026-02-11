Marsiglia, De Zerbi: ecco dove andrà e chi lo sostituirà, una carriera costellata di esoneri

Il tecnico bresciano ha lasciato bruscamente l'OM, una costante nelle sue avventure da tecnico: solo col Sassuolo si lasciò bene, ora c'è il Tottenham

Il piccolo genio ribelle è di nuovo su piazza ma questione di ore e già dovrebbe trovare una nuova panchina. Roberto De Zerbi continua a far fatica ad entrare in totale sintonia con le squadre che allena. Lo racconta la sua storia calcistica. Il travagliato addio al Marsiglia è solo l’ultimo capitolo triste di una carriera che balla tra elogi sperticati di parte degli addetti ai lavori e dei tifosi ed esoneri in serie. Genio e sregolatezza in panchina com’era da calciatore dove col suo mancino fatato avrebbe potuto fare di più e meglio.

La decisione del Marsiglia

Dopo una buona stagione l’anno scorso (secondo in campionato a 19 lunghezze dal PSG) l’addio al Marsiglia era nell’aria da settimane. Spogliatoio diviso, rapporti tesi con la stampa e soprattutto risultati deludenti. L’eliminazione dalla Champions e il ko per 5-0 col Psg hanno accelerato la crisi e portato al divorzio.

Il comunicato nella notte

Colpisce che la notizia sia stata data alle 2,30 del mattino. Frank McCourt, il principale azionista del club, vive negli Stati Uniti e non si trova nello stesso fuso orario di Marsiglia ma secondo Le Parisien la dirigenza voleva evitare un disastro di pubbliche relazioni a metà giornata, con il rischio di scatenare un’ondata di malcontento da parte dei tifosi.

L’OM ora sta sfogliando la margherita per trovare il suo sostituto: circolavano anche i nomi di Pioli e Thiago Motta ma stando a Le Parisien sembra fatta per Habib Beye, esonerato una settimana fa dal Rennes in seguito alla sconfitta per 3-0 proprio contro il Marsiglia. Beye conosce bene l’ambiente marsigliese, avendo giocato per il club negli anni 2000 e potrebbe esordire contro lo Strasburgo sabato pomeriggio (ore 17:00). Perr l’ex consulente di Canal+ sarebbe la terza panchina in carriera dopo il Rennes e il suo periodo alla Stella Rossa, dove ha guidato il club alla vittoria del titolo nazionale e alla promozione in Ligue 2.

Quanti esoneri in carriera

Numerose invece le panchine di De Zerbi ma quasi tutte finite con un esonero. Gli inizi a Foggia ma dopo un avvio promettente e due anni discreti il 14 agosto 2016 la società rossonera ufficializza il suo esonero a causa di divergenze di vedute. Lo chiama Maurizio Zamparini a guidare il Palermo in Serie A. Inizia male (0-3 contro il Napoli) e finisce peggio. Il 30 novembre, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia, la società siciliana comunica l’esonero.

Resta al Sud, al Benevento, ma viene retrocesso e lascia. Il successo arriva con il Sassuolo nel 2018: tre stagioni di buon livello sulla panchina neroverde, con un undicesimo e due ottavi posti. Il 16 maggio 2021 l’allenatore annuncia la sua decisione di lasciare il club e pochi giorni dopo viene nominato nuovo tecnico della società ucraina dello Shaktar ma Il 13 aprile 2022, quasi due mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il campionato ucraino viene sospeso. L’11 luglio il tecnico italiano risolve il contratto.

L’esperienza in Premier

Il 18 settembre 2022, viene nominato nuovo tecnico del Brighton, con cui sottoscrive un contratto di quattro anni. Si qualifica per l’Europa League ma l’anno dopo si piazzerà undicesimo mentre in Europa League verrà eliminato dalla Roma agli ottavi. Il 18 maggio 2024, viene annunciata l’interruzione consensuale dell’accordo fra il tecnico e il club inglese. Ecco quindi il Marsiglia e un nuovo esonero.

Pronta la firma col Tottenham

E proprio in Premier, e sin da subito, potrebbe ripartire De Zerbi. La sconfitta casalinga per 2-1 di martedì sera contro il Newcastle, infatti, si è rivelata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Il 52enne allenatore danese è stato esonerato dagli Spurs. Nonostante il quarto posto nella fase a gironi di Champions League, gli Spurs stanno andando molto peggio in Premier League, dove sono attualmente in una striscia di nove partite senza vittorie.

Ancora più preoccupante è il fatto che il Tottenham abbia vinto solo due delle ultime 17 partite di campionato e ora si trova al 16° posto, a soli cinque punti dalla zona retrocessione. Nel complesso, il bilancio dell’allenatore è pessimo: 13 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte in 38 partite. De Zerbi è accreditatissimo per prendere il suo posto. Sarà con ogni probabilità lui il nono allenatore dall’addio di Mauricio Pochettino nel novembre 2019. Dovesse saltare l’accordo con gli Spurs va ricordato che il suo nome è stato spesso accostato al Napoli, a De Laurentiis piace molto e se ci sarà divorzio con Conte un tentativo verrà fatto.