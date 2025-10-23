Marsiglia, De Zerbi ha due problemi: gli arbitri e la stampa francese, l’ultimo sfogo clamoroso in Champions

L’OM perde a Lisbona in Champions ma resta primo in Ligue 1, tra polemiche e accuse. De Zerbi difende i suoi, ma in Francia cresce il malumore per i suoi sfoghi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi vive un momento di contrasti. Primo in classifica in Ligue 1, ma in difficoltà in Champions League dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sporting a Lisbona. L’espulsione di Emerson Palmieri ha condizionato la partita, ma a far discutere è stato soprattutto lo sfogo dell’allenatore italiano nel post gara. Le sue parole contro gli arbitri e la stampa francese hanno acceso un dibattito che va oltre il campo.

Gli arbitri nel mirino

Conferenza stampa di fuoco quella di Roberto De Zerbi post Sporting. Il tecnico bresciano non ha nascosto il suo disappunto per la direzione di gara. “L’arbitraggio non è stato all’altezza della partita“, ha dichiarato polemicamente l’allenatore, contestando soprattutto il doppio giallo a Emerson. Secondo il 46enne – alla seconda stagione oltralpe -, il primo cartellino sarebbe stato “eccessivo” e avrebbe condizionato pesantemente il match. L’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar ha difeso la prestazione dei suoi, sottolineando come l’OM avesse dominato il primo tempo in parità numerica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le critiche della stampa francese

Le dichiarazioni di De Zerbi non sono state accolte bene dai media francesi, che gli rimproverano un atteggiamento troppo polemico che non nasce oggi e che in passato ha riguardato anche il suo club d’appartenenza. Tra i più severi c’è Samir Nasri, ex centrocampista dell’OM, che ai microfoni di Canal+ ha parlato di “sostituzioni poco coraggiose” e di una squadra sbilanciata in difesa. Per molti osservatori, il tecnico bresciano dovrebbe concentrarsi più sull’equilibrio tattico che sulle decisioni arbitrali. La tensione con la stampa sembra ormai un tema ricorrente nella sua esperienza marsigliese.

Un Marsiglia tra orgoglio e nervosismo

Nonostante le polemiche, il Marsiglia resta in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il diciottesimo posto provvisorio garantirebbe i playoff, ma la situazione è tutt’altro che tranquilla. De Zerbi appare deciso a difendere la propria filosofia di gioco e il gruppo, ma dovrà anche ritrovare serenità nel rapporto con l’ambiente francese. Le prossime partite diranno se il suo carattere forte sarà una risorsa o un limite per l’ambizioso progetto dell’OM. Intanto la squadra è prima in Ligue 1 ed ha anche battuto il PSG nello scontro diretto.