Marsiglia, De Zerbi sotto attacco dopo l'ultimo flop. Bordata di Dugarry: “Non è ancora un grande allenatore”

Dopo il pareggio interno col modesto Angers ancora critiche su De Zerbi. L'ultimo affondo arriva dall'ex attaccante del Milan: "Si è vantato troppo ed è stato punito"

Non c’è pace per Roberto De Zerbi. Non bastavano le continue critiche da parte della stampa francese, che non perde occasione per creare polemiche, ora ci si mette anche una leggenda del calcio transalpino. Già, ricordate l’ex attaccante del Milan Christophe Dugarry? Ecco, dal campione del mondo 1998 è arrivata l’ultima stoccata al tecnico italiano, che ha gettato al vento la chance di agganciare in vetta il PSG pareggiando in casa con l’Angers.

Marsiglia, flop De Zerbi e nuove polemiche

Già alla vigilia della sfida interna con l’Angers valevole per la 10a giornata di Ligue 1 De Zerbi si era reso protagonista di una conferenza stampa piuttosto infuocata. Sempre lo stesso, il bersaglio: i giornalisti transalpini, che pure con Donnarumma – ora rimpianto – non erano mai stati teneri.

Nel dettaglio, l’allenatore lombardo aveva difeso a spada tratta l’ex difensore dell’Inter Pavard e l’ex Roma Emerson Palmieri. Poi è arrivato il deludente 2-2 con l’Angers che ha sollevato l’ennesimo polverone, perché è sfumato l’obiettivo primo posto. Il momento è delicato: per l’OM un solo punto in campionato negli ultimi due turni e in precedenza il ko in Champions con lo Sporting.

Il tecnico italiano sotto attacco: l’affondo di Dugarry

Il pareggio contro una squadra in lotta per non retrocedere proprio non è andato giù a Dugarry, che ha contestato il tecnico con parole durissime. Diplomazia zero, l’attacco è frontale. “Sto davvero lottando con De Zerbi. Spero che un giorno possa dimostrarmi di essere un grande allenatore, ma credo che debba fare di più” sbotta l’ex Milan nelle dichiarazioni riportate da RMC Sport.

Che, non contento, rincara la dose: “Non ci si può permettere di essere arroganti all’OM. Si viene puniti immediatamente non appena ci si vanta, e lui si è vantato troppo”. Il riferimento è alla vittoria nello scontro diretto col Paris Saint-Germain, più volte sottolineata dal 46enne bresciano.

Anche i calciatori nel mirino dell’ex Milan

Dugarry è un fiume in piena e ne ha davvero per tutti. “Non venitemi a parlare di stanchezza, sono state attuate rotazioni e il minutaggio è ben distribuito. Questi ragazzi pensano di essere dei geni, dei fenomeni. Ma il loro comportamento è inaccettabile”.

Confessa che nutriva enorme “fiducia in questa squadra, però ora tutto sta andando a rotoli”. Il Marsiglia, scavalcato dal Monaco, è scivolato al terzo posto, anche se la vetta resta sempre a -2.