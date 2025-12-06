Marsiglia: De Zerbi spara a zero contro la sua squadra dopo il ko con il Lilla di Fonseca

Lille batte Marsiglia 1-0. OM opaco e criticato dallo stesso tecnico De Zerbi. Il duro messaggio in conferenza del tecnico italiano alla squadra

Settimana nera per l‘Olympique Marsiglia di De Zerbi. Dopo l’aggancio fallito al primo posto, con un pareggio casalingo contro il Toulouse per 2-2 lo scorso sabato, il tecnico italiano va ko fuori casa e scende al terzo posto. Il Lille conquista tre punti fondamentali superando l’Olympique Marsiglia 1-0 nel match di Ligue 1 del venerdì sera. La formazione di Paulo Fonseca si è mostrata compatta e pragmatica, sfruttando l’ennesima prova altalenante degli uomini di Roberto De Zerbi. Il racconto della gara e il duro sfogo del tecnico italiano in conferenza stampa.

Il gol decisivo firmato dall’uomo del momento

Anche in questa occasione, l’OM ha incassato un gol in avvio, come già visto contro Newcastle e Tolosa. L’azione vincente nasce da un errore di Geronimo Rulli e si concretizza con una splendida combinazione tra Nabil Bentaleb ed Ethan Mbappé, autore di un controllo e tiro impeccabili.

Il Marsiglia, schierato con un 3-4-3 che diventava 4-4-2 in fase di non possesso con Greenwood attaccante aggiunto, ha faticato a costruire vere occasioni. L’unico tentativo degno di nota del primo tempo è arrivato al 45’, con una conclusione di Emerson deviata in corner.

Reazione insufficiente nella ripresa

L’ingresso dei giovani Darryl Bakola e Robinio Vaz ha dato un po’ di vivacità all’OM, ma l’attacco — fin qui il migliore del campionato — non è riuscito a trovare sbocchi. Greenwood ha sfiorato il pareggio con un’accelerazione impressionante di 80 metri, ma Berke Özer ha negato il gol con un intervento straordinario. Per la prima volta dalla fine di agosto, il Marsiglia chiude una gara di Ligue 1 senza segnare.

Rulli e il “mal di Lille”

Per Geronimo Rulli, il Pierre-Mauroy resta uno stadio complicato: lo scorso maggio un suo errore aveva favorito l’1-1 finale; sette mesi dopo la storia si ripete. Ingannato dal movimento di Sahraoui, al 10’ l’argentino non riesce a gestire un rinvio, consegnando la palla a Mbappé per il gol che deciderà l’incontro. Una parata su Giroud al 27’ non è bastata a cancellare la macchia iniziale.

Lo sfogo di De Zerbi dopo la sconfitta

Al termine della partita, Roberto De Zerbi non ha risparmiato critiche ai suoi giocatori, pur assumendosi parte delle responsabilità: “Abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere. Anche se il Lille non ha tirato in porta molto in generale. Quando giochi male, praticamente tutti i giocatori, hanno meritato di perdere, e questa è anche responsabilità dell’allenatore, ovviamente.”

Il tecnico italiano ha poi sottolineato la scarsa aggressività, le seconde palle perse e l’incapacità di costruire azioni pulite: “Non solo abbiamo tirato in porta una volta sola, ma abbiamo anche perso tutte le seconde palle, non siamo riusciti a fare tre passaggi consecutivi e il nostro dribbling era lo stesso. In difesa, non siamo stati abbastanza aggressivi. Dal primo all’ultimo minuto, siamo stati passivi.”

L’allenatore non ha nascosto la sua frustrazione nel finale dell’intervista: “Sono molto arrabbiato; non mi aspettavo una prestazione del genere: pessima, pessima, pessima. Mi assumo la mia parte di responsabilità, lo ammetto. Ma tutti devono assumersela. Se vuoi giocare per l’OM, devi essere competitivo ogni giorno, non un giorno sì e un giorno no. In conclusione ha detto De Zerbi: “Non ho parlato con la squadra. Onestamente, è inutile; a volte è meglio tacere che parlare.”

