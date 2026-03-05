Marsiglia, dopo De Zerbi un disastro: fuori anche dalla coppa, i tifosi lanciano razzi, rissa in campo

Il neo-tecnico dell'OM De Beye batte un record, eliminato due volte dalla stessa competizione con due squadre diverse nella stessa stagione

E’ crisi senza fine per il Marsiglia. Da quando è stato esonerato De Zerbi l’Om ha inanellato una serie di flop, culminati nell’eliminazione dalla coppa di Francia ad opera del Tolosa ieri al Velodrome. Due volte in vantaggio la squadra di casa si è fatta raggiungere in entrambi i casi e si è poi arresa ai rigori (4-3).

Il record negativo di De Beye

In tre partite alla guida dell’OM, ​​l’ex allenatore della Stella Rossa De Beye, che ha preso il posto di De Zerbi, ha già subito due sconfitte, dopo quella persa contro il Brest nella sua partita d’esordio alla guida del Marsiglia (0-2) ed ha battuto un singolare primato collezionando due eliminazioni nella stessa competizione con due differenti club nella stessa stagione: prima di arrivare a Marsiglia, Habib Beye era già stato eliminato dalla Coppa di Francia con lo Stade Rennais. I bretoni erano stati sonoramente sconfitti dall’OM al Vélodrome (0-3) negli ottavi di finale.

La rabbia dei tifosi

A fine gara è esplosa la rabbia dei tifosi. La tensione ha raggiunto il culmine quando diversi supporter infuriati hanno lanciato razzi sul campo, scatenando una rissa generale tra gli steward e i tifosi biancoblu, tutti vestiti di nero per l’occasione. In partita il Marsiglia si è praticamente suicidato, subendo due gol su calcio d’angolo dopo essere stato in vantaggio due volte. Già battuto dal PSG ai rigori nella Champions Trophy in Kuwait, la squadra provenzale ha subito un altro fallimento ai rigori. Senza trofei da 14 anni, l’OM si avvia verso un’altra stagione senza successi. Ora l’unica soluzione possibile è un terzo posto che garantisca la qualificazione diretta alla Champions League che con De Zerbi appariva alla portata ma che ora è cosa tutt’altro che scontata.

La rimonta del Tolosa

Le cose si erano messe bene per l’Om, in gol dopo appena un minuto grazie a un rigore concesso per fallo di Nicolaisen su Grenwood, che ha trasformato poi il tiro dagli 11 metri. Vantaggio effimero perché al 13′ arriva il pari di Adbelli, su azione d’angolo dopo una prima incerta respinta di Rulli. Nella ripresa brilla Paxaio che al 56′ insacca il 2-1 con un destro delizioso ma bastano 6′ al Tolosaper pareggiare con Cresswell di testa ancora su azione da calcio d’angolo. Si vai ai rigori e la spunta il Tolosa grazie a una parata di Kjetil Haug su Leonardo Balerdi, terzo tiratore, e poi a un errore di Ethan Nwaneri.