Ligue1, Marsiglia forza 5 e De Zerbi cambia idea su Rabiot: il retroscena

Passo indietro da parte del tecnico bresciano sul centrocampista ex Juve: la permanenza al Marsiglia diventa ora possibile? Milan alla finestra

Dopo la sconfitta nella prima giornata di Ligue 1, il Marsiglia reagisce e travolge 5-2 in casa il Paris FC. Nella rinascita biancazzurra – se di rinascita si può parlare dopo appena 180 minuti di campionato – non c’è il volto di Adrien Rabiot, messo fuori rosa dalla società dopo la brutta lite con un compagno di squadra. Saranno stati i 3 punti ma nelle parole del tecnico De Zerbi si sono intravisti spiragli per una riappacificazione.

Valanga OM sul Paris FC

Nella Ligue 1 abbiamo un Paris Saint-Germain che si sta riscoprendo formica. Se i rossoblù sono in versione sparagnina, con due vittorie in altrettante partite giocate sempre per 1-0, l’Olympique Marsiglia invece ha voglia di divertire e divertirsi. I biancazzurri hanno strapazzato il povero Paris FC, travolgendolo sotto l’imponenza di 5 colpi. Dopo il doppio vantaggio, firmato da Greenwood su rigore e da Aubameyang, i capitolini sono rientrati in partita fino a rimontare con le reti di Kebbal e Simon.

Ma poi i focesi hanno deciso che non era più il caso di scherzare. E allora ancora una volta Aubameyang e quindi Hojbjerg e Robinio Vaz hanno finito col tramortire la formazione guidata da Stéphane Gilli.

Il passo indietro di De Zerbi

Nel tabellino non figurava il nome di Adrien Rabiot. Il caso è ormai noto a tutti, anche perché tutti si sono esposti tra società, allenatore, avvocato e madre del calciatore. Se fino all’altro ieri il danno sembrava irreparabile, oggi la situazione appare un filino più morbida. Così si è infatti espresso Roberto De Zerbi al termine della gara contro il Paris: “Non ne ho ancora parlato con Pablo Longoria o Medhi Benatia. Ma spero che se anche ha commesso un errore, non solo per il valore del giocatore ma anche per quello della persona, che ci siano le condizioni per far sistemare le cose“.

Decide la società, Milan alla finestra

Ora la palla passa a società e calciatore. Di certo l’opinione di De Zerbi ha un peso non indifferente all’interno dell’OM. “La voglia di riparare deve essere di tutti. Bisogna valutare molte cose a livello umano. Ma io sono una brava persona, e lo è anche Adrien. A volte bisogna fare un passo indietro con intelligenza e umiltà“, ha concluso l’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk. Ma è davvero possibile una riappacificazione?

Intanto tra gli spettatori interessati c’è anche il Milan che vorrebbe aggiungere il calciatore al proprio roster, magari a prezzo di saldo approfittando del caos che regna tra i focesi. Rabiot ha un rapporto eccellente con Max Allegri e l’esordio tutt’altro che convincente in campionato del Diavolo incrementa la voglia di rinforzi.