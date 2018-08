Il Marsiglia farà un ultimo tentativo per Kevin Strootman. Il centrocampista della Roma, pupillo di Rudi Garcia ora all'OM, potrebbe sbarcare in Francia per 30 milioni di euro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Il club francese dovrà però convincere l'olandese, che a Roma si trova benissimo ed ha appena avuto una figlia: per spingerlo a trasferirsi, il Marsiglia è pronto ad aumentargli l'ingaggio.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 10:10