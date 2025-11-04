Marsiglia sempre più italiano, ecco Balzaretti: quel no a Napoli e Milan per amore dell'etoile Abbagnato e delle figlie

L'ex terzino della Roma affiancherà Benatia come ds alla corte di De Zerbi, nello staff c'è già l'ex Udinese Heurtaux. La love story di Federico

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si parla sempre più italiano in casa Marsiglia. Dopo Thomas Heurtaux, suo ex collega all’Udinese, inserito nello staff di Roberto de Zerbi durante la pausa estiva, Medhi Benatia sta finalizzando l’ingaggio di un calciatore che conosce molto bene, ovvero Federico Balzaretti che si sta preparando ad unirsi all’OM per assistere il direttore sportivo.

La carriera di Balzaretti

Dall’inizio del 2025, Balzaretti (43 anni) lavorava alla Roma come loan manager, supervisionando i giocatori ceduti in prestito dal club capitolino. Sotto la guida di Frederic Massara, aveva anche partecipato alla campagna di reclutamento estiva per soddisfare le esigenze di allenatore Gasperini, arrivato dall’Atalanta al termine della stagione 2024-2025. Ha appena rescisso il suo contratto con il club romano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Benatia e Balzaretti sono stati compagni di squadra alla Roma nella stagione 2013-2014, in una squadra gestita da Rudi Garcia. Il terzino sinistro italiano, con 16 presenze in azzurro, ha sofferto di infortuni ricorrenti che però non gli hanno impedito di diventare un giocatore chiave per l’allenatore, che lo trovava indispensabile. Ritiratosi nel 2015, Balzaretti è diventato dirigente sportivo e opinionista. Dal 2015 al 2017 ha commentato i match di Champions League per l’emittente Premium Calcio, poi nell’estate 2017 è stato arruolato da Fox Sports per commentare il calcio internazionale. Successivamente ha lavorato per DAZN, RMC Sports e Amazon Prime Video. Parallelamente alla nuova carriera televisiva, Balzaretti ha continuato a portare avanti quella di dirigente sportivo: finora ha ricoperto ruoli dirigenziali per la Roma, il Vicenza e l’Udinese ma le sue scelte professionali sono sempre state legate a doppio filo alla sua vita sentimentale.

Il rapporto con Eleonora Abbagnato

Dalla prima compagna Jessica Gasparin, Balzaretti ha avuto ha avuto due figlie: Lucrezia e Ginevra Vittoria. La relazione poi è però giunta al termine, e nel 2011 Federico ha conosciuto Eleonora Abbagnato, famosa étoile di Parigi nonché ex star del programma Amici di Maria De Filippi. Il 13 giugno 2011 i due sono convolati a nozze nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, coronando il loro sogno d’amore. Nel 2012 è nata la loro prima figlia Julia (terza per Balzaretti) mentre tre anni dopo è nato il secondo figlio, di nome Gabriel. Eleonora Abbagnato ha sempre dimostrato di avere un gran temperamento, sia in televisione che nel mondo della danza. D’altronde, fino al 2021, Eleonora era l’unica ballerina italiana (accanto a Carlotta Zambelli) ad essere riuscita a diventare étoile all’Opera di Parigi.

Il no di Balzaretti al Napoli

La Abbagnato è sempre stata legata al calcio. Lei stesso rivelò: “Ha sempre fatto parte della mia vita, mio padre era presidente del Palermo e mio zio direttore sportivo del Catania, mio nonno materno giocava. Con Federico ci siamo frequentati, dopo un anno mi ha chiesto la mano, nella mia casa di Parigi, a Montmartre. Aveva acceso non so quante candele. Io temevo che prendesse fuoco tutto. Ho detto subito sì, hai visto mai che non me lo chiedeva più. La prima cosa che mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciuti è che la sua priorità erano le figlie. Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli. Federico lo risposerei ogni mese“-

Il no al Napoli nasceva anche dall’esigenza di rimanere a Roma che è meglio collegata con Parigi, dove andava per vedere la moglie ogni volta che poteva. Ora finalmente Balzaretti potrà avere tutta la famiglia nella stessa casa e togliersi qualche sfizio con l’amico Benatia e assieme al tecnico Roberto De Zerbi.