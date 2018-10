Non inizia al meglio la delicata sfida di Europa League Marsiglia-Lazio. Diversi media francesi raccontano di scontri tra le due tifoserie. I tafferugli si sarebbero verificati, nella serata di mercoledì, nel centro di Marsiglia.

Coinvolte diverse persone. Ci sarebbero anche due feriti, per fortuna non gravi. La polizia avrebbe usato i gas lacrimogeni per sedare gli animi e riportare la calma in centro città. L'attenzione della polizia è massima.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 08:50