Marsiglia, parolacce e liti nello spogliatoio con Rabiot protagonista. L'intervento di De Zerbi

Marsiglia ko all’esordio con il Rennes e scintille nello spogliatoio: rissa sfiorata tra Rabiot e Rowe, separati da De Zerbi e Benatia. Furioso il tecnico italiano

Esordio amaro e nervi tesi: la stagione del Marsiglia si è aperta con il piede sbagliato. Alla prima giornata di Ligue 1, la squadra di Roberto De Zerbi è caduta sul campo del Rennes, piegata al 91’ da un gol di Blas. Un ko inatteso e pesante arrivato allo scadere del match, nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora di gioco. La sconfitta ha mandato in tilt il Marsiglia che, negli spogliatoi, ha scatenato l’inferno.

Lite accesa tra Rabiot e Rowe

Il rientro nel tunnel al termine del match ha trasformato la delusione in gran rabbia. Adrien Rabiot, tra i leader del gruppo e pupillo di De Zerbi, ha attaccato duramente i compagni accusandoli di scarso impegno e poca attenzione.

Jonathan Rowe, già finito nel mirino per alcune scelte sbagliate in partita, si è sentito chiamato in causa e ha reagito a muso duro. Lo scontro verbale è degenerato fino al faccia a faccia, con il rischio concreto di arrivare alle mani e le urla che si sono percepite ben oltre le mura degli spogliatoi.

L’intervento di De Zerbi e Benatia

A riportare la calma sono stati lo stesso De Zerbi e il dirigente Mehdi Benatia, costretti a dividere i due giocatori. L’allenatore italiano, col volto scuro, ha trasformato l’episodio in un messaggio alla squadra: “Qui dentro avete carattere, avete le pa… ma io lo voglio vedere in campo, non negli spogliatoi”.

Marsiglia, De Zerbi chiamato a ricompattare l’ambiente

L’OM arrivava all’esordio dopo una preparazione convincente, con tre vittorie e tre pareggi e la sensazione di una crescita costante. La sconfitta in Bretagna, però, ha riaperto vecchie fragilità.

Il tecnico italiano è ora chiamato a gestire tensioni interne e a trasformarle in energia positiva, per evitare che la stagione parta già con una forte ed irrimediabile spaccatura nello spogliatoio.

