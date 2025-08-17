Marsiglia, parolacce e liti nello spogliatoio con Rabiot protagonista. L'intervento di De Zerbi

Esordio amaro e nervi tesi: la stagione del Marsiglia si è aperta con il piede sbagliato. Alla prima giornata di Ligue 1, la squadra di Roberto De Zerbi è caduta sul campo del Rennes, piegata al 91’ da un gol di Blas. Un ko inatteso e pesante arrivato allo scadere del match, nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora di gioco. La sconfitta ha mandato in tilt il Marsiglia che, negli spogliatoi, ha scatenato l’inferno.
- Lite accesa tra Rabiot e Rowe
- L’intervento di De Zerbi e Benatia
- Marsiglia, De Zerbi chiamato a ricompattare l'ambiente
Lite accesa tra Rabiot e Rowe
Il rientro nel tunnel al termine del match ha trasformato la delusione in gran rabbia. Adrien Rabiot, tra i leader del gruppo e pupillo di De Zerbi, ha attaccato duramente i compagni accusandoli di scarso impegno e poca attenzione.
Jonathan Rowe, già finito nel mirino per alcune scelte sbagliate in partita, si è sentito chiamato in causa e ha reagito a muso duro. Lo scontro verbale è degenerato fino al faccia a faccia, con il rischio concreto di arrivare alle mani e le urla che si sono percepite ben oltre le mura degli spogliatoi.
L’intervento di De Zerbi e Benatia
A riportare la calma sono stati lo stesso De Zerbi e il dirigente Mehdi Benatia, costretti a dividere i due giocatori. L’allenatore italiano, col volto scuro, ha trasformato l’episodio in un messaggio alla squadra: “Qui dentro avete carattere, avete le pa… ma io lo voglio vedere in campo, non negli spogliatoi”.
Marsiglia, De Zerbi chiamato a ricompattare l’ambiente
L’OM arrivava all’esordio dopo una preparazione convincente, con tre vittorie e tre pareggi e la sensazione di una crescita costante. La sconfitta in Bretagna, però, ha riaperto vecchie fragilità.
Il tecnico italiano è ora chiamato a gestire tensioni interne e a trasformarle in energia positiva, per evitare che la stagione parta già con una forte ed irrimediabile spaccatura nello spogliatoio.