Marsiglia, primo sorriso senza De Zerbi: Lione ko ma Fonseca è una furia col Var

La corsa Champions entra nel vivo anche in Ligue 1, con la rimonta dell'OM che stende i rivali dell'OL: fa discutere il gol annullato a Tolisso nella ripresa

Scoppia la polemica anche in Francia per l’utilizzo del Var e per la direzione arbitrale di Olympique Marsiglia-Olympique Lione, sfida valida per la 24esima giornata della Ligue 1, andata in scena al “Vélodrome” nella serata di ieri. Prima gioia dopo l’addio di Roberto De Zerbi per l’OM, che si rilancia in classifica, mentre Paulo Fonseca non ha nascosto tutta la sua frustrazione nel dopo gara, per quanto accaduto in occasione dell’annullamento del gol di Tolisso in avvio di ripresa.

Marsiglia, battuto Fonseca grazie ad Aubameyang

La partita. Lione subito avanti in casa del Marsiglia al 3’ del primo tempo, grazie alla rete di Tolisso, bravo a sfruttare l’assist dell’ex Real Madrid Endrick e a portare in vantaggio gli ospiti, che non smettono di attaccare ma non riescono a centrare nuovamente il bersaglio grosso all’alba dell’intervallo.

Il raddoppio dell’OL potrebbe arrivare al 6’ della ripresa, quando Endrick lancia ancora Tolisso a tu per tu con l’estremo difensore avversario, ma la bandierina del secondo assistente vanifica la conclusione vincente del fantasista francese. Proteste da parte di Fonseca e del suo staff, una volta riviste le immagini al monitor. La posizione sembra essere davvero al limite, con la linea tracciata dalla sala Var che non chiarisce del tutto l’episodio. Tolisso, infatti, appare in gioco, con il guardalinee che finisce per indicare persino Endrick, che rientrava da una posizione di offside. Anche il brasiliano, però, era rientrato in tempo sulla prima imbucata dalle retrovie. Dubbi e veleni.

Sliding doors. Neanche il tempo di protestare che il Lione subisce il gol dell’1-1, firmato dal neo entrato Paixao, la scelta azzeccata di Beye nell’intervallo. L’OL non molla e dopo pochi minuti si riporta in vantaggio con Himbert, ancora su assist di Endrick, grande protagonista al Vélodrome. Botta e risposta con l’OM, che all’81’ pesca il jolly con l’eterno Pierre-Emerick Aubameyang, che fa 2-2.

Lione in bambola e Marsiglia che ne approfitta: al 91’, sugli sviluppi di uno degli ultimi corner della gara, Nwaneri rimette in mezzo il pallone e trova la girata volante dello stesso Aubameyang, che fa esplodere il pubblico di casa e realizza una doppietta che vale tre punti importantissimi per la classifica dell’OM, ora quarto in solitaria a -2 dal Lione di Fonseca. Il Marsiglia non vinceva in campionato dallo scorso 24 gennaio.

Fonseca furioso: “Abbiamo segnato tre gol”

Nel post partita di Marsiglia-Lione, non sono certo mancate le polemiche. Il primo ad infuriarsi è stato proprio l’ex Roma e Milan Paulo Fonseca, manager dell’OL, che ha apparso piuttosto infastidito dall’annullamento del gol di Tolisso al minuto 51 dell’incontro: “Sono qui per rispetto del vostro lavoro, ma non voglio parlare di nulla – ha tuonato Fonseca in apertura di conferenza -. Oggi ha perso la squadra migliore. Non voglio perdere tempo a parlare della partita, abbiamo segnato tre gol”, ha sottolineato riferendosi alla rete del possibile 2-0 degli ospiti.

“È impossibile convincermi che ci sia fuorigioco. Ma è così. Guardate voi stessi, fate voi stessi l’analisi. Malafede? Sono stato squalificato per nove mesi, non voglio dire nulla”, ha chiosato Fonseca. Var sotto accusa anche in Francia, dove i tifosi hanno invaso i canali social ufficiali della massima lega francese, supportando la tesi dell’ex allenatore della Roma e chiedendo giustizia dopo il 3-2 del “Vélodrome”.