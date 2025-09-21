Marsiglia-Psg, Classique rinviato tra le polemiche: scoppia il caso Pallone d'Oro, potrà esserci solo Dembelé

La decisione del prefetto: il classico di Francia slitta di 24 ore. E sui social monta la protesta dei tifosi parigini che gridano al complotto: il consiglio ad Al-Khelaïfi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Niente Classique. Il maltempo ferma il big match della 5a giornata di Ligue 1 tra l’Olympique Marsiglia e il PSG, che sarà recuperato domani sera, lunedì 22 settembre (ore 20:00), proprio in concomitanza della cerimonia del Pallone d’Oro. E scoppia la polemica: Dembelé è il grande favorito, ma nella lista dei 30 candidati figurano altri sette calciatori della squadra di Luis Enrique che non potranno presenziare perché in campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marsiglia-Psg non si gioca per allerta meteo

A decidere lo stop del classico di Francia, che era in programma in serata, è stato il prefetto della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra sulla base delle previsioni meteorologiche che in serata, a partire tra le 18:00 e le 21:00, prevedono un peggioramento delle condizioni con temporali molto violenti, inondazioni improvvise e forti raffiche di vento.

Come spiegato dal prefetto Georges-François Leclerc, la decisione è stata presa soprattutto per garantire l’incolumità dei tifosi che avrebbero affollato il Velodrome. “La raccomandazione principale è quella di rimanere a casa e non prendere la macchina. La sicurezza viene prima di tutto, preferisco che 65.000 persone vedano la partita 24 ore dopo in buone condizioni piuttosto che in condizioni pericolose” riporta Rmc Sport.

Perché si gioca 24 ore dopo, quando c’è il Pallone d’Oro

Secondo il regolamento, in caso di rinvio per maltempo la partita va rinviata al giorno successivo a meno che le condizioni climatiche non siano estreme. Il problema è che nel momento in cui Marsiglia e Paris Saint-Germain scenderanno in campo, inizierà la cerimonia del Pallone d’Oro.

Un’edizione che si annuncia storica per il club della capitale francese dopo l’ultima stagione che ha visto la corazzata di Luis Enrique vincere tutto tranne il Mondiale per Club.

Ci sarà solo Dembelé alla cerimonia

Visto l’impegno al Velodrome, Dembelé sarà l’unico calciatore dei campioni di Francia e d’Europa a partecipare all’evento che si terrà al Théâtre du Châtelet di Parigi. Da quanto si apprende, il Psg non ha preso benissimo la notizia del rinvio del big match, ma ha comunque accettato la decisione del prefetto.

Certo, resta l’amaro in bocca: perché oltre al grande favorito Dembelé, figurano nella lista dei 30 anche i compagni di squadra Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha.

Sui social scoppia la polemica: la delusione dei tifosi

Su X monta la rabbia dei tifosi del Psg, che inevitabilmente dovranno scegliere se guardare la partitissima contro l’undici di Roberto De Zerbi oppure godersi un’edizione storica del Pallone d’Oro.

C’è chi grida al complotto: tutti o quasi concordano sul fatto che il Classique doveva essere rinviato in un’altra data per consentire ai calciatori di presenziare alla cerimonia. E chi suggerisce a Nasser Al-Khelaïfi di far giocare l’Under 19 per liberare i big.