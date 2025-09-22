Marsiglia-PSG, papera Chevalier e De Zerbi batte Luis Enrique, miglior tecnico d'Europa: Pallone d'Oro rovinato

Ironia della sorte: il Psg fa incetta di premi al Theatre du Chatelet di Parigi durante la cerimonia per il Pallone d’Oro 2026, mentre perde il classico al Velodrome di Marsiglia.
Il Psg cade a Marsiglia
Luis Enrique miglior allenatore, Donnarumma miglior portiere, il Psg miglior squadra dell’ultima annata: nel mentre, Aguerd a 5′ regala il successo all’undici di De Zerbi. La formazione marsigliere ha approfittato, guarda caso, di una goffa uscita a vuoto di Chevalier, preferito da Luis Enrique a Donnarumma, nel frattempo passato al Manchester City.
Il Psg deve arrendersi
Il Paris prova subito a reagire ad inizio ripresa ma il cross di Hakimi non ha fortuna. Il marocchino si distingue ancora al 59’ ma Rulli stasera è in gran serata e respinge il tiro. Gonçalo Ramos non trova la porta su corner al 65’ mentre Rulli si riprese più tardi su Vitinha. L’argentino frena ancora le gioie del Paris al 76’ sullo scambio Kvara-Nuno Mendes. L’OM si rivede al minuto 81 ma Chevalier anticipa Aubameyang. I capitolini assaltano nel finale: Vitinha non trova il pallonetto corretto e poi ha gli incubi sull’ennesima parata di Rulli.
Marsiglia, De Zerbi espulso
Il Marsiglia sale così a quota 9, avvicinandosi al quartetto di testa che oltre al Psg comprende Lione, Strasburgo e Monaco. Nel finale espulso per proteste De Zerbi. La partita era in programma ieri sera, ma è stata rinviata a questa sera a causa del maltempo. De Zerbi ha dovuto seguire il finale della partita dalla tribuna dopo l’espulsione rimediata nel recupero per qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro ma resta per l’OM la fine della maledizione: era da 14 anni che non batteva il Psg in campionato al Velodrome