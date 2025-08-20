Marsiglia, Rabiot è un caso: l’avvocato esce allo scoperto sul suo futuro e attacca il club

Caos all’OM: Rabiot finisce sul mercato dopo la lite con Rowe. L’avvocato accusa il club, mentre Milan, Inter e Napoli osservano con interesse

La telenovela Adrien Rabiot-Marsiglia continua. Dopo la furiosa lite negli spogliatoi, scatenata dal giocatore francese, il club di Ligue 1 lo ha scaricato. Durante un intervento su RMC, l’avvocato del centrocampista, Romuald Palao, ha espresso il suo disappunto per la decisione della dirigenza di mettere il 30enne alla porta dopo il litigio con Jonathan Rowe. L’avvocato ha anche contestato la ricostruzione fornita dalla società francese e ha fatto luce sulla verità dei fatti.

La versione dell’avvocato

Dopo la sconfitta esterna del Marsiglia col Rennes (per 1-0) è scoppiato il putiferio negli spogliatoi con Rabiot protagonista ma la situazione sembrava poi essersi placata in seguito alla bufera. Riferisce l’avvvocato dell’ex Juve, Palao, che un incontro con Medhi Benatia e Pablo Longoria (dirigenti del club) c’era anche stato, ma senza alcun accenno a una rottura definitiva: “C’è stato effettivamente un incontro, ma non gli è stato detto che doveva lasciare il club. Siamo stati informati solo martedì a mezzogiorno che l’allenatore era d’accordo con la sua partenza dal club e questo è stato riportato sulla stampa da Véronique Rabiot, che ha voluto condividere l’informazione.”

Palao ha aggiunto che il giocatore era convinto di poter riprendere gli allenamenti dopo il weekend: “È molto sorprendente, è incomprensibile, Adrien è stato estremamente coinvolto nel progetto OM per quasi un anno, è molto legato ad esso. Dopo quello che è successo, Adrien pensava che al suo ritorno dal weekend, avremmo voltato pagina e ripreso gli allenamenti. Quando abbiamo saputo questo pomeriggio che era nella lista dei trasferimenti, siamo rimasti chiaramente sbalorditi.”

La richiesta economica dell’OM

Il club francese, pur avendo comunicato la volontà di separarsi da Rabiot, avrebbe però fissato una valutazione ritenuta troppo elevata: “Il club ha fatto sapere di voler separarsi dal giocatore, ma non si può dire di voler separarsi da un giocatore e poi pretendere cifre da capogiro, 15 milioni di euro sono una cifra enorme.”

Nonostante ciò, l’entourage del calciatore apre a un futuro lontano dal Vélodrome: “È chiaro che se il club non vuole più continuare con lui, sarà complicato giocare la stagione dell’OM. Dovremo guardare altrove, questa è la legge del calcio.”

Dubbi sulla versione del club

Palao non ha poi nascosto i suoi sospetti sulla ricostruzione dei fatti da parte del Marsiglia: “Ovviamente nutriamo dubbi su quanto affermato dal club. Quando il club afferma che il comportamento del giocatore è cambiato di recente, è completamente falso. Abbiamo l’impressione che ci sia una certa invenzione in corso e che stiano usando l’episodio di venerdì per estromettere Adrien. È un completo malinteso.”

Offerte in arrivo

L’avvocato ha confermato l’interesse di diverse squadre: “Ci sono club che si sono fatti avanti durante l’estate, alcuni si sono fatti avanti negli ultimi giorni e altri oggi. Ci saranno delle offerte.”

Anche le italiane seguono con attenzione la situazione: Milan, Inter e Napoli potrebbero approfittarne e tentare l’assalto a quello che, fino a pochi giorni fa, sembrava un leader indiscusso dello spogliatoio marsigliese.