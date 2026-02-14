Marsiglia, il Velodrome non perdona: spalti vuoti e striscioni contro la società. L’ex De Zerbi ancora nel mirino del Tottenham 

Continua la contestazione dei tifosi dell’OM, rimontato oggi dallo Strasburgo (da 2-0 a 2-2). Intanto l’allenatore italiano rimane un obiettivo degli Spurs

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La separazione da Roberto De Zerbi non ha portato la pace in casa Marsiglia, anzi: la partita con lo Strasburgo è stata accompagnata da una durissima contestazione dei tifosi in un Velodrome semideserto e con striscioni che prendevano di mira società e proprietà. E in campo l’OM ha subito una nuova rimonta: da 2-0 a 2-2. De Zerbi, intanto, resta in corsa per la panchina del Tottenham da giugno.

Marsiglia, la contestazione al Velodrome

Continua il momento nero dell’Olimpique Marsiglia, a cui neanche l’addio di Roberto De Zerbi è riuscito a dare la scossa. Oggi i problemi per l’OM sono iniziati già prima della gara con lo Strasburgo, con l’apparizione di uno striscione di contestazione già al momento dell’apertura dei cancelli del Velodrome: “Avete fatto saltare il fusibile, tutto il sistema è marcio!”, si leggeva in cima a una tribuna sud vuota. Al momento dell’ingresso delle squadre, in una tribuna nord completamente senza pubblico, sono apparsi altri striscioni: “Tribuna vuota per protesta contro un club in autodistruzione!”, si leggeva sul primo; “Tutti i vostri progetti sono andati in fumo dopo tutti questi anni sprecati…”, recitava il secondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rimonta dello Strasburgo

In fondo, infine, una enorme scritta in rosso contro il proprietario del club Frank McCourt e il presidente Pablo Longoria, ex giocatore di Atalanta, Sassuolo e Juventus: “McCourt/Longoria fuori!”, recitava l’enorme striscione. Le cose poi non sono andate meglio quando è iniziata la partita.

Guidato in panchina dal tecnico ad interim Jacques “Pancho” Abardonado (continuano le trattative con Habib Beye), il Marsiglia ha iniziato bene la gara, sbloccando l’incontro con Greenwood al 14’ e raddoppiando in avvio di ripresa con Gouiri. Nel corso del secondo tempo, però, l’OM ha subito la rimonta dello Strasburgo, che prima ha ridotto le distanze con Nanasi al 73’ e infine ha colto il pari in pieno recupero, al 97’, con un rigore trasformato dal bomber Panichelli. Al fischio finale sul Marsiglia e sulla dirigenza sono piovuti altri fischi da parte dei pochi tifosi presenti. L’OM occupa ancora il 4° posto con 40 punti, ma il Lione terzo ha l’opportunità di portarsi a +5 battendo il Nizza.

Il Tottenham pensa ancora a De Zerbi

Per Roberto De Zerbi, intanto, resta aperta la porta che potrebbe riportarlo in Premier League. È vero che il Tottenham ha scelto di puntare su Igor Tudor per sostituire l’esonerato Thomas Frank, ma il croato ha firmato un accordo che scadrà a giugno. Secondo la stampa britannica è molto probabile che per la prossima stagione il club del Nord di Londra punti su un tecnico con maggiore esperienza nella Premier: De Zerbi, che ha brillato col Brighton prima di trasferirsi al Marsiglia, sarebbe attualmente in ballottaggio con Mauricio Pochettino.