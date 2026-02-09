Marta Bassino: "Tosta essere qui, vedere le mie compagne gareggiare e stare ferma"

"L'ho patita, ma da quando mi sono fatta male ho provato ad accettarlo e andare avanti"

“È stato tosto essere qui a Cortina vedere le mie compagne gareggiare e io ferma qui ai box l’ho patita abbastanza, però ho cercato da quando mi sono fatta male di accettare la cosa e andare avanti”. Queste le parole della sciatrice Marta Bassino, che lo scorso ottobre si è fratturata il piatto tibiale in allenamento, dove essere un’esponente di punta dello sci alpino azzurro ma l’infortunio è stato più grave del previsto: operazione e addio Giochi.