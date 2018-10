Martedì i funerali di Sara Anzanello

I funerali di Sara Anzanello verranno celebrati martedì 30 ottobre (ore 15.30) nella Chiesa Parrocchiale di Ponte di Piave (provincia di Treviso), paese del quale era originaria la sfortunata ex pallavolista.

La madre Nicoletta, il padre Valter e il compagno Walter daranno l’ultimo saluto a Sara insieme agli amici e a chi ha avuto modo di giocare con lei nella sua lunga carriera.

Le offerte verranno devolute all’A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori di Organi). Lunedì 29 ottobre, alle ore 20.00, verrà recitato un Santo Rosario sempre nella Chiesa di Ponte di Piave.

Sara è deceduta giovedì a Milano a soli 38 anni. Nel 2013, mentre in Azerbaigian militava nell’Azerreyl Baku, si era sentita male. Rientrata in Italia era stata ricoverata a Milano per essere sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo mesi molto complicati si era ristabilita e con grande determinazione era anche riuscita a tornare in campo grazie a Trecate e alla Igor nel campionato di serie B due anni fa.

