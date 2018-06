Martial vuole lasciare lo United

Non solo Pogba. Anche Martial potrebbe lasciare il Manchester United in questa sessione di mercato. La conferma arriva da Lamboley, agente del giovane bomber francese (classe 1995): "Dopo aver preso in esame tutte le possibilità e tutte le opzioni, Anthony ha deciso di voler lasciare il Manchester United", le sue parole a RMC Sport.

L'agente è andato anche oltre: "Io penso che quando un club importante come il Manchester United non riesce a trovare un’intesa dopo otto mesi di trattative è perché non ritiene che il giocatore possa avere un ruolo chiave". Tanti i club alla finestra, tra cui la Juventus.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 09:50