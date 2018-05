Martin Caceres è davanti a un bivio.

Il difensore uruguaiano non è convinto di restare in Italia dopo la breve parentesi vissuta alla Lazio: trasferitosi nella Capitale dopo essersi rilanciato all’Hellas Verona, non ha trovato molto spazio con Simone Inzaghi, che per esempio non lo ha impiegato nella decisiva gara con l’Inter, preferendogli uno Stefan De Vrij già sicuro di passare tra i nerazzurri a fine campionato.

Il Betis Siviglia ha tastato il terreno ma il sudamericano, che ha giocato nel Siviglia tra il 2010 e il 2012, sta riflettendo benché con i biancoverdi avrebbe l’opportunità di giocare l’Europa League. In passato si vociferò che escluse l’ipotesi di andare al Torino per i suoi trascorsi alla Juventus.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 17:55