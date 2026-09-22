L'attrice vincitrice di un premio a Venezia ha pubblicato un nuovo libro in cui rompe i tabù sul corpo, ma rivela anche un altro po' di sé, del rapporto con marito e figlio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quella linea che demarca il prima dal poi, per Martina Colombari, si scopre ai suoi 51 anni. Ha ritirato, alla Mostra del Cinema di Venezia, il premio che più ha segnato la svolta nella sua carriera di attrice complice l‘intuizione di Checco Zalone. In questi giorni si appresta a promuovere il suo nuovo libro, “Il cambiamento sei tu”, in cui affronta il tema del tempo, del corpo e dei mutamenti che si attraversano. Quanto costruito, e vissuto, ripercorre l’elaborazione del passaggio da ex Miss Italia appena 16enne proiettata sulla scena pubblica ad attrice di teatro e cinematografica.

Il corpo delle donne, secondo Martina Colombari

C’è una moltitudine di componenti in questa esistenza, della quale parla: amore, famiglia, menopausa, sesso e presunti tabù. Anche di sex toys, nettalingua e menopausa, acido ialuronico vaginale, se necessario. Perché, sostiene Martina anche questa esigenza nasce da una condizione fisiologica che le donne affrontano, come gli uomini, in una certa stagione della propria vita.

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In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Martina ripercorre gli anni degli inizi quando giovanissima arrivava da Riccione per affermarsi nel mondo della moda come modella. Ebbe una storia con Alberto Tomba, allora il campione per definizione. Era giovanissima, ancora quando ha incontrato e si è innamorata di Billy Costacurta difensore del Milan e della Nazionale. Un rapporto che dura da decenni, che ha conosciuto stagioni più intense, dolori e difficoltà che hanno messo entrambi davanti a ciò che ogni individuo, per quanto preparato, deve attraversare per capire. E reagire.

Il matrimonio con Billy Costacurta

Colombari, interrogata sulla relazione con il marito, ha parlato del suo matrimonio svelando il lavoro costante fatto di evoluzioni, compromessi e anche autocritica che collima con la volontà di ricominciare. L’attrice “cambiano le esigenze, le abitudini e ci si adatta”, sottolineando come molte relazioni falliscano per pigrizia: “È più semplice, ai primi problemi, dire: ‘Non andiamo più d’accordo, siamo ancora giovani, rifacciamoci una vita'”. “Mio marito ha sessant’anni: non posso pretendere di cambiarlo adesso. Sarebbe una guerra persa. E poi adesso tante cose, come dicono le nonne, me le faccio andare bene”.

Il tradimento

Sulla celebre crisi, in un passato ormai remoto ma che è tornata attuale con questa ammissione, ha confessato nel libro alcuni aspetti non noti: “Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille. Ogni tanto c’è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata”.

Quanto riguarda suo figlio le ha impartito l’insegnamento centrale nella sua esistenza quotidiana, nel suo oggi, nel suo presente: “Quello che è successo con Achille mi ha dato una sberla fortissima. Mi ha fatto capire che le cose importanti sono altre. Le tue energie devono prendere un’altra direzione. Questa è stata la lezione più grande”.

Il rapporto con i social

Oggi, anche il giudizio del pubblico e le critiche social non la scuotono più come un tempo: “Il commento su Instagram… puoi rimanerci male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Agli altri dico: pensate quello che volete. Non me ne frega più niente”. Un punto di partenza anche questo, per ridimensionare la centralità che i social hanno assunto, nella generazione six/seven.