Martina Fidanza se l’è vista brutta: mega caduta ai Mondiali di ciclismo su pista, come documentato dalle immagini. Per fortuna non si è fatta male nessuna delle concorrenti nello scratch.

Anche Vincenzo Nibali, impegnato negli Emirati Arabi Uniti, ha rischiato grosso. E ha celebrato lo scampato pericolo sui social.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 15:30