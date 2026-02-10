Martina Miliddi all'Olimpico, maglia Roma ma tifa Cagliari: da Zalone ad Affari Tuoi un successo travolgente

Martina Miliddi e il calcio, la star di Affari Tuoi e del videoclip del film Buen Camino di Checco Zalone era allo stadio Olimpico per la partita Roma-Cagliari: maglia giallorossa e cuore rossoblu per la ballerina del momento

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La donna del momento, in tv ma anche al cinema. Lei è Martina Miliddi, professione ballerina. Proprio come il pacco che porta il suo nome ad Affari Tuoi il programma dell’access time di Rai1 condotto da Stefano de Martino di cui è entrata a far parte da circa un mese subito dopo la sua presenza nel videoclip che chiude il film record d’incassi di Checco Zalone, Buen Camino. E il calcio cosa c’entra in tutto questo? Martina era all’Olimpico lunedì sera a vedere Roma-Cagliari. Peraltro protagonista di un piccolo caso diplomatico visto che ha avuto in regalo la maglia giallorossa ma lei tifa per la squadra della sua isola e lo ha ribadito a chiare lettere.

Martina Miliddi divisa tra Roma e Cagliari

Piccolo caso diplomatico calcistico si diceva. Protagonista appunto Martina Miliddi. La ballerina di Affari Tuoi lunedì era all’Olimpico per vedere la partita tra Roma e Cagliari. Non certo un caso di bilocazione, visto che alla stessa ora, almeno fino alle 22 era presente in tv su Rai1 nel programma dei pacchi di Stefano de Martino che è ovviamente registrato.

Martina allo Stadio dunque. La Roma le ha regalato la maglia personalizzata, col numero 22 con tanto di foto a testimoniarne la consegna, postata tra le stories dell’account Instagram ufficiale del club giallorosso. La storia però, al momento, non è stata condivisa dalla ballerina. Dettagli.

Miliddi col cuore a metà tra Roma e Cagliari. Infatti la ballerina ha postato un paio di video live dagli spalti dell’Olimpico: nel primo ha ringraziato la Roma per l’invito con tanto di cuoricini giallorossi, nel secondo però tenendo fede alle sue origini sarde ha scritto: “Il mio cuore batte sempre per il Cagliari” con i cuoricini rossoblu. Insomma un colpo al cerchio e uno alla botte.

Martina, la ballerina del momento: da Amici a Fiorello e Zalone

Tutto in poco più di un mese. Martina Miliddi classe 2000 sta vivendo il suo grande momento di fama. E’ la ballerina, ma forse potremo dire, la donna del momento in tv e non solo. La rampa di lancio è stata Amici di Maria De Filippi al quale partecipa durante la 20ª edizione del programma diventando subito pietra di scontro tra Lorella Cuccarini che ne riconosce il talento e Alessandra Celentano che la stronca, alla fine però arriva al serale anche se non fino in fondo.

Poi è tutta un’escalation di successi: Fiorello la sceglie nel corpo di ballo di Viva Rai2 e Stefano de Martino per quello che accompagna la sua tournee teatrale. Ma il meglio deve ancora venire e si concretizza sotto l’albero di Natale. Martina è la protagonista del videoclip della canzone “La prostata inflamada” cantata da Checco Zalone che chiude il film record d’incassi Buen Camino con protagonista lo stesso Zalone.

Miliddi scatenata ad Affari Tuoi, il pacco ballerina

E mentre la pellicola incassa oltre 70 milioni di euro al botteghino Miliddi viene chiamata dalla trasmissione Affari Tuoi, il programma di punta dell’access time di Rai1 dove entra nel cast, dapprima sostituendo Herbert Ballerina durante la sua assenza per un paio di settimane a gennaio e poi in pianta stabile con l’oramai celebre “pacco Ballerina” dove si scatena nelle danze.

L’impatto col pubblico, non esente da critiche per qualche movenza sexy di troppo e gli abiti succinti, è comunque positivo e Martina resta nel programma anche dopo il ritorno di Herbert. Coincidenza o meno, con il suo arrivo, Affari Tuoi riesce dopo 4 mesi il sorpasso nei confronti de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti suo competitor di Canale 5.