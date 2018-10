Martinelli: "Aru? Dubbi su chi gli sta intorno"

Giuseppe Martinelli in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà di Fabio Aru, suo ex corridore all'Astana: "Fabio per me deve tornare fuori. Per forza, altrimenti avremmo buttato via un campione. Io con lui ho fatto due podi al Giro e vinto una Vuelta e questo vuol dire che il corridore c’è".

"Certo, poi mi domando cosa gli sia successo. Ha sbagliato tanto, non solo la preparazione del Giro ma tutta la stagione. Però Aru è una persona intelligente. Ora deve avere vicino persone altrettanto intelligenti che a loro volta capiscano. Ma è su questo che ho dei dubbi. Lo hanno portato in Cina, ma a fare? Perché quando ha rinunciato al Mondiale non ha staccato? Faceva un mese di vacanze, resettava tutto e ripartiva. Invece per me averlo portato là a correre è un segnale che chi c’è attorno non vuole cambiare. Ditemi voi che senso ha avuto avere portato Aru in Cina…".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 14:35