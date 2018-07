Martinez esalta i suoi: 'Sono degli eroi'

Il Belgio elimina il Brasile da Russia 2018 e scrive una pagina di storia. I Diavoli Rossi approdano in semifinale al termine di 90 minuti di passione contro Neymar e compagni, chiusi sul punteggio di 2-1 grazie all'autogol di Fernandinho ed alla rete capolavoro di De Bruyne. Un risultato che fa impazzire di gioia i tifosi del Belgio e che esalta anche il ct Martinez.

"Meriterebbero di essere considerati degli eroi", le sue parole dopo la vittoria di Kazan nei quarti di finale. "Sono stati incredibili, hanno avuto un cuore incredibile. Non ho pensato per un minuto che i loro cuori avrebbero ceduto", aggiunge Martinez. Un'impresa, quella dei Diavoli Rossi, che verrà tramandata di generazione in generazione: "Devi accettare che il Brasile ha tanta qualità e furbizia, ti infastidisce, ma non l'accettiamo. Non ci siamo mai arresi – conclude il ct -. Questi ragazzi meritano di essere eroi in Belgio: tatticamente sono stati magnifici. Ora possiamo tramandare di generazione in generazione che abbiamo battuto il Brasile".

Ad attendere Hazard e compagni in semifinale ci sarà la Francia di Pogba e Mabppè. La stella del Chelsea, però, non teme i transalpini: "Dopo averli visti giocare negli ottavi e nei quarti penso che, con il Brasile, sia la squadra migliore. Ma siamo il Belgio, abbiamo buoni giocatori, daremo il massimo. Sarà difficile ma penso che anche per la Francia sarà complicato provare a batterci".

SPORTAL.IT | 07-07-2018 10:05