Martinez fa sognare i tifosi: 'Come Milito'

Lautaro Martinez è, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo aver depositato il contratto in Lega Calcio, la società nerazzurra ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante argentino, che farà coppia con Mauro Icardi in attacco. L'ex bomber del Racing de Avellaneda è stato sponsorizzato da Diego Milito, vero e proprio idolo di tutti i tifosi nerazzurri.

E proprio il 'Principe' è il giocatore a cui Lautaro Martinez intende ispirarsi: "Con Milito ho avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio nel Racing – assicura il ventenne -. Tante volte mi ha raccontato cosa significhi l'Inter. Poi ho parlato anche con Zanetti. Loro hanno lasciato un'impronta importante in questo club e io voglio seguire la loro strada".

Le aspettative nei confronti del classe 1997 sono davvero elevate: "Mi aspetto di adattarmi in fretta – prosegue il bomber argentino, come riporta il profilo Instagram dell'Inter -. Per me sarà un calcio nuovo, completamente diverso da quello argentino, ma penso che la Serie A sarà cruciale per imparare ancora e aggiungere nuove qualità al mio gioco. Voglio dare il meglio con questa nuova maglia, cercherò di aiutare i miei compagni e giocherò dove il tecnico riterrà necessario che lo faccia".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 16:40