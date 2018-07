Martinez vuole chiudere in bellezza

Niente finale per il Belgio, che 32 anni dopo l’Argentina in Messico sbatte contro la Francia e deve ancora accontentarsi della sfida per il terzo posto, all’epoca persa proprio contro la Francia fatale in Russia.

I 'Diavoli Rossi' non hanno ripetuto la prova contro il Brasile e il ct Martinez non può che prenderne atto, elogiando però la squadra: “Abbiamo perso e non possiamo che essere delusi. Volevamo andare in finale, i ragazzi hanno mostrato uno spirito di squadra incredibile e non meritavano di uscire così".

Il tecnico spagnolo pensa però subito alla partita di sabato, che può comunque portare il Belgio al punto più alto della propria storia: “Adesso possiamo solo concentrarci sulla finale che giocheremo per provare a chiudere questo Mondiale nel modo migliore. I ragazzi non meritano di subire un’altra delusione”.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 23:25