Martini saluta il biancorosso

"OriOra Pistoia Basket 2000 ringrazia Matteo Martini per quanto fatto in questi mesi e rivolge al giocatore un caloroso in bocca al lupo per la sua nuova avventura nel campionato di A2 con la maglia di Latina. Matteo, che ha collezionato 20 presenze in questa prima parte di campionato e ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la società fino al 2021, si trasferisce in Lazio in prestito fino al termine della corrente stagione".

Attraverso una nota la società toscana ha confermato la cessione della guardia al club laziale.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 15:10