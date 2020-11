Mascherano si ritira: "Grazie Estudiantes"

È ufficialmente finita l’avventura nel calcio giocato di Javier Mascherano,

Dopo la sconfitta per 1-0 del suo Estudiantes contro l’Argentinos Jrs, ‘El Jefecito’ ha annunciato l’addio definitivo alle scene calcistiche.

Intervenuto in conferenza stampa, il 36enne argentino ha voluto ringraziare il club biancorosso per l’opportunità concessagli di terminare la carriera in patria dopo gli anni trascorsi in Europa e in Cina: “Voglio annunciare il mio ritiro dal calcio giocato e ringrazio la società per avermi concesso di finire la carriera in Argentina.

È arrivato il momento di dire basta per le cose che mi sono accadute in questi mesi a livello personale: dopo averci pensato per tanto tempo, la cosa più giusta è smettere ora. Ho vissuto la mia professione al 100%, ho dato il massimo”.

Mascherano ha vinto praticamente tutto a livello di club, lasciando il segno soprattutto al Liverpool e al Barcellona.

Gli è però mancato il grande successo con l’Argentina, di cui è il primatista di presenze con 147 gettoni, ma con la quale ha vinto solo un campionato sudamericano Under 20 e due ori olimpici, nel 2004 e nel 2008.



OMNISPORT | 16-11-2020 08:17