Maserati: The Brothers, esce il trailer con Al Pacino e Anthony Hopkins

Con un cast stellare in odore di Oscar approda in rete il trailer di Maserati Brothers, terzo capitolo della quadrilogia sulla passione italiana per la velocità prodotta da Andrea Iervolino. Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba e Andy Garcia sono i protagonisti della clip che anticipa il biopic dedicato alla famiglia che diede vita alla celebre casa automobilistica italiana. Girato tra Modena, Bologna e gli studi di Cinecittà a Roma, il film diretto da Robert Moresco uscirà nelle sale a metà ottobre. Racconta la storia dei fratelli Alfieri (Michele Morrone), Bindo (Salvatore Esposito) e Carlo (Lorenzo De Moor) e i loro tentativi di diventare la prima casa automobilistica italiana a conquistare la prestigiosa 500 Miglia di Indianapolis: un’impresa che i bolidi Maserati riuscirono effettivamente a compiere nel 1939 e nel 1940. (NPK) Us The Andrea Iervolino Company