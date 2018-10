Gian Piero Gasperini può sorridere.

Per la prossima partita di campionato contro la Sampdoria tornerà a disposizione Andrea Masiello, out a Firenze per un acciacco muscolare. Il difensore nerazzurro ha preso parte alla seduta di allenamento e verrà inserito nella lista dei convocati.

A meno di sorprese, Masiello scenderà in campo dal 1’. Al suo fianco, confermati Palomino e Toloi con Mancini che partirà inizialmente dalla panchina.

04-10-2018