Masiello: "EL? Speriamo di entrare nei gironi"

Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, si esprime sulla querelle che riguarda la possibile esclusione del Milan dalle prossime competizioni Uefa per violazione del fair play finanziario.

"Speriamo di entrare in Europa League direttamente ai gironi, ma non è che tifiamo per le disgrazie altrui. Essendo arrivati settimi abbiamo già la testa ai preliminari, il resto sono decisioni che non ci competono. Abbiamo fatto una stagione da 10 e nel caso meriteremmo di saltare la fase di luglio e agosto, abbiamo spinto al massimo per qualificarci per il secondo anno di fila", ha detto a margine di un evento.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 16:30