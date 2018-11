Massa se la prende con Vettel

E' un Felipe Massa senza freni quello intervistato dai microfoni di 'O Globo'.

In attesa di del debutto in Formula E con il team Venturi, il pilota brasiliano ha parlato della stagione appena conclusa di Formula 1: "Vettel e la Ferrari hanno perso la loro occasione quest'anno, ma Seb ha commesso più errori del team. Il GP di Germania è stato particolarmente doloroso. Vettel poteva vincere e invece ha lasciato per strada 25 punti. Inoltre ci sono stati errori nelle qualifiche, nelle strategie e un contatto inutile con Bottas in Francia".

Massa ha poi lodato Lewis Hamilton: "E' il favorito per l'anno prossimo, può battere tutti i record".

"Ha già il record di pole ed è vicino a quello delle vittorie. Ha 33 anni e penso sia il grande favorito nella lotta al titolo della prossima stagione" ha concluso il brasiliano.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 18:05