Massaro: “Ecco la differenza tra Piatek e Higuain”

Ex leggenda rossonera e attuale brand ambassador del Milan, Daniele Massaro è stato oggi ospite del salottino di Pomeriggio Sky Sport, trasmissione nella quale ha parlato degli attaccanti che ha avuto quest’anno a disposizione Rino Gattuso. In particolare, Massaro s’è soffermato sulla differenza tra Gonzalo Higuain e Krysztof Piatek, senza nascondere di essere rimasto deluso dall’esperienza rossonera dell’argentino. “Credo che il suo sia stato un problema di motivazioni – ha dichiarato Massaro -. Decidi di andare via dalla Juve perché era arrivato un grande campione con una grande personalità che poteva offuscare il tuo ruolo. Ovviamente la Juve non avrebbe mai dato Higuain a squadra che faceva la Champions League, così lui ha scelto il Milan. Forse non si è ritrovato nel gioco della squadra, forse non aveva le motivazioni giuste, forse non era preparato fisicamente e sicuramente di testa non era l’Higuain che ha segnato ovunque sia andato. Fatto sta che ha staccato la spina troppo presto: da un campione come lui mi aspettavo qualcosa di più”.

LA FAME DI PIATEK. L’approccio di Piatek al mondo rossonero, invece, è stato totalmente opposto. “Piatek – ha continuato Massaro – è un ragazzo che in 20 minuti e con 2 palle gol ha fatto capire la sua personalità, la passione che ci mette. Poi magari qualche gol lo sbagli anche, ma in campo devi far vedere che hai passione, attaccamento alla maglia, che vuoi sacrificarti, e lui l’ha dimostrato. Ecco, Piatek è un giocatore che ha fame e io penso che questi giocatori devono essere di esempio, anche essendo giovani. Dipende solo da loro, ogni giorno possono migliorare e fare qualcosa di straordinario con una maglia gloriosa come quella del Milan”.

“CUTRONE COME ME”. E a proposito di giovani rossoneri, Massaro ha parlato anche di Patrick Cutrone, uno che assomiglia proprio a “Provvidenza” per la sua capacità di incidere a partita in corso. “Sì, io ero il Cutrone della situazione – ha spiegato Massaro – Facevo della qualità e non della quantità la mia caratteristica. Anche lui incide più dalla panchina: l’ho detto anche a Gattuso e basta guardare le statistiche, quando entra dall’inizio fa un po’ fatica e non è decisivo come quando entra dalla panchina. Altre volte lo abbiamo visto partire dall’inizio, fa fatica a trovare i ritmi giusti e si stanca, mentre quando entra ed è un fattore sorpresa in più. Anche io in quegli anni facevo così”.

SPORTEVAI | 07-02-2019 17:14