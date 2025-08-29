Massimiliano Rosolino a Ballando con le Stelle, chi è il campione olimpico che rischia di essere la vera rivelazione

L'ex campione di nuoto che ha da tempo intrapreso una carriera televisiva e sui social è già tra i principali protagonisti torna al talent show di Rai1

Eclettico, guascone quanto basta, polemico in un passato non troppo remoto proprio sul palco del medesimo teatro della prossima edizione di Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino ritrova Milly Carlucci e quell’identità televisiva accantonata per dedicarsi ad altro.

Alla sua formazione, alla sua carriera, alla sua famiglia e ai desideri che si susseguono e crescono con il tempo che passa e che lo ha scoperto quale personaggio legato allo sport, al nuoto ma capace di muoversi in un’innovazione che anche i social impongono. Nulla che Rosolino non abbia maneggiato e gestito con cura. Adesso prenderà il posto di Paolo Belli (si fa per dire), accanto alla conduttrice (e autrice) che ha deciso di introdurre novità rilevanti per la prossima edizione. E tentare di arginare – una missione impossibile – l’egemonia di Maria De Filippi.

Massimiliano Rosolino a Ballando 2025

Massimiliano Rosolino era già da qualche ora indicato come l’erede designato da Milly al ruolo che la decisione di partecipare in qualità di concorrente di Paolo Belli aveva reso vacante. I rumors sempre più insistenti hanno aiutato a creare e a fare hype a u nome che vanta anche un discreto precedente, in una funzione sovrapponibile e che, in un passato Mediaset anche lo stesso Stefano De Martino aveva ricoperto.

Rosolino, tra l’altro coach e ed ballerino, è stato investito ufficialmente in un video social da Carlucci poco fa nella tarda mattinata del 29 agosto per centrare poi quell’attesa che così inattesa non lo era più, considerati gli indiiz e le anticipazioni che si sono susseguite.

La conferma, quindi, era attesa ma non certo sorprendente e anche i buoni rapporti ricuciti con Natalia Titova, compagna del campione passata a Maria e a Amici, sarebbero stati propedeutici a questa svolta che, tradotta, vuol significare sabato sera in prima serata.

Che cosa farà Rosolino

La domanda a questo punto sarebbe, che cosa farà Rosolino? Non potendo vantare la medesima competenza musicale di Belli, svolgerà i compiti che erano affidati a lui e che non riguardavano la musica in senso stretto.

Rosolino, curerebbe, come ha sempre fatto Belli, dunque i collegamenti dalla Sala delle stelle, con i concorrenti che stanno per scendere in pista, ma salirebbe sul palco anche per alcuni momenti con Milly Carlucci alla conduzione del programma.

L’incontro con Natalia Titova e l’edizione 2006

Da concorrente e non bidello come lo ha scherzosamente apostrofato Milly nel video social, Rosolino aveva ballato nel lontano 2006 quando intraprese un percorso importante con la maestra di ballo Natalia Titova, la quale si allenava con il campione di nuoto nelle pause dagli allenamenti nella piscina della società che lo aveva tesserato allora, a Roma.

Il ballo allora li avvicinò, creando i presupposti della loro famiglia: la ballerina e insegnante di ballo è diventata poi moglie e madre delle due due figlie, Sofia e Victoria.

Il precedente a L’Isola, come Stefano De Martino

Un ruolo simile, non esattamente identico questo a quello ricoperto all’Isola 2021 nella versione Ilary Blasi che allora provava a superare insuccessi professionali e un delicato momento personale.

Sebbene filtrato dal suo linguaggio allegro e vivace, Ilary lasciò trapelare allora il momento attraversato dalla sua famiglia: l’ex marito Francesco Totti aveva avuto una polmonite bilaterale interstiziale causata dal Covid molto violenta, come ha raccontato egli stesso a Sette, e suo suocero Lorenzo, detto lo sceriffo, aveva perso la vita dopo settimane di lotta allo Spallanzani, dove era ricoverato.

Nonostante non fosse un’edizione semplice, la disinvoltura e leggera irriverenza di Rosolino furono sorprendenti. Senza considerare che l’inviato fu anche ruolo di Stefano De Martino, oggi personaggio di punta di Rai1 a cui va il merito di aver rilanciato anche il format di Affari Tuoi, dopo aver raccolto l’eredità di Amadeus, passato a Nove.

La carriera nel nuoto: da Napoli a campione olimpico

Dei suoi successi sportivi ne sono a conoscenza molti: Rosolino è stato uno dei campioni di nuoto migliori nella sua specialità i 200 stile libero ed è innamorato del nuoto da sempre, da quando è tornato a vivere nella città di papà Salvatore, Napoli.

Il campione italoaustraliano, nato l’11 luglio 1978, è stato oro olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti; inoltre tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei.

Insomma, sul suo talento in uno sport difficile, dispendioso e solitario come il nuoto non c’è da avanzare obiezioni. Così al pari del suo talento televisivo.

Rosolino e la sua seconda vita in televisione

La sua spigliatezza lo ha condotto a scelte quasi ovvie: ha preso parte a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, nel 2006 e lì ha avuto modo di conoscere la sua maestra di ballo e poi compagna Natalia Titova, con la quale ha avuto due figlie.

Dopo Ballando, in cui ha esibito anche la sua indubbia vena polemica, Rosolino ha partecipato a Pechino Express, vinto in coppia con Marco Maddaloni nel 2013. Sono seguite, poi, esperienze come Ninja Warrior Italia, Piccoli Giganti, La grande corsa, Un dolce da maestro e infine l‘Isola dei Famosi. Ha conseguito inoltre un diploma da coach, che suggerisce la sua comunicativa e la propensione agli eventi.