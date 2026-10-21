“Se si deve investire, conviene farlo a inizio stagione e non a gennaio. Dopo un avvio difficile, con una squadra retrocessa l’anno precedente e ripescata ai play-out, bisognava intervenire in modo importante. Con un allenatore nuovo come me c’era bisogno di tempo . Dopo un inizio complesso, in cui eravamo riusciti a ottenere due pareggi e una vittoria prima della partita con l’Entella, le cose stavano migliorando. C’è sempre bisogno di tempo, non solo per me, ma per qualsiasi allenatore che si trova in una situazione nuova, sia per trasmettere i dettami tattici, sia per impostare la mentalità. È una situazione simile a quella di quest’anno . I gol subiti, sotto la mai gestione, per l’85% sono arrivati da palla inattiva, nonostante il lavoro fatto, ma dal punto di vista tattico non c’era un vero e proprio problema ”.

“La Sampdoria ha una piazza incredibile, con una tifoseria pazzesca e uno stadio meraviglioso. Mi dispiace per come sia andata da allenatore, sia a livello personale, sia per l’importanza che riveste il club blucerchiato . Da calciatore ho vissuto una stagione bellissima. Mi sarebbe piaciuto vivere la stessa esperienza anche da allenatore, perché il potenziale della squadra e del club è davvero grande, sia per la maglia, sia per i tifosi e la città . Il dispiacere, dunque, è per tutto l’ambiente, che sicuramente merita di più”.

“ Non voglio entrare nei dettagli . In quei pochi mesi ho imparato tanto, insegnamenti che mi porterò dietro per il futuro. Ci sono dinamiche che vanno affrontate subito e farò in modo di non ripetere certi errori in futuro ”.

Massimo Donati tra passato e presente. L’ex tecnico della Sampdoria , in esclusiva ai nostri microfoni, ha tracciato un bilancio della sua esperienza a Genova, ripercorrendo le tappe salienti della propria carriera da calciatore – in piazze importanti con Palermo , Bari e Verona – e da allenatore, porgendo uno sguardo già al futuro e la grande voglia di ritornare in panchina.

Il futuro

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

“Il mio obiettivo è ripartire con determinazione e ritrovare continuità, mettendomi nelle condizioni di esprimere al meglio le mie qualità. Alla Sampdoria avrei voluto fare di più, ma per diversi motivi non siamo riusciti a raggiungere i risultati che mi ero prefissato. Ora guardo avanti con grande motivazione e voglia di riscatto. Mi piacerebbe contribuire, direttamente o indirettamente, al raggiungimento di un traguardo importante, entrando in un progetto ambizioso. Sono un allenatore affamato, desideroso di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore, senza escludere anche un’esperienza all’estero. Più della categoria, per me conta trovare l’ambiente giusto: una società con obiettivi chiari, ambizione e la stessa fame di vincere che ho io”.

Palermo e il passato con Gasperini

Passando da un’esperienza all’altra, da Genova a Palermo: qual è il suo ricordo della parentesi in rosanero e dove pensa possa arrivare la squadra di Inzaghi oggi?

“Palermo è una piazza passionale, che vive di calcio e vanta una tifoseria importante. A loro, oggi, basterebbe il pilota automatico, dovrebbero dominare il campionato perché hanno qualità individuali pazzesche e il mister è bravissimo, sia dal punto di vista umano sia nella gestione del gruppo. Il ritorno in Serie A potrebbe essere agevole, ma c’è sempre da fare attenzione. Da calciatore, invece, ho avuto la fortuna di essere allenato da Gian Piero Gasperini, uno dei migliori tecnici che io abbia mai avuto. Proponevamo un gioco davvero bellissimo”.

Cosa si apprende da un allenatore come Gasperini?

“Dal mio punto di vista si impara da tutti, questo è sicuro. Ho avuto tanti allenatori e da ognuno ho cercato di cogliere qualcosa, sia dentro sia fuori dal campo. Gasperini mi ha dato davvero tanto. È un tecnico con un’identità precisa, un credo che serve per vincere le partite, anche se a volte, pur giocando bene, il risultato finale viene condizionato da mille altre situazioni. La sua idea di gioco, basata sulla volontà di far male agli avversari sia nella fase di riconquista della palla sia nella gestione del possesso, l’ho subito sentita mia, perché rispecchia il mio modo di intendere il calcio. D’altronde Gasperini ha dimostrato nel tempo di proporre un calcio vincente”.

C’è un allenatore al quale si ispira maggiormente?

“A livello tattico, anche se propongono idee quasi agli antipodi, mi esprimo citando Gasperini e Ventura. Poi ci sono tutti gli altri tecnici che ho avuto, i quali, per aspetti diversi, mi hanno aiutato a capire sia come fare le cose, sia quali errori evitare.”

Bari e Verona

Il suo ritorno in Italia, dopo la Scozia, è avvenuto a Bari, una piazza che oggi attraversa un momento difficile. Qual è un suo ricordo del periodo vissuto in Puglia?

“Bari è la squadra in cui ho collezionato più presenze. Lì ho vissuto sia uno dei momenti più alti della storia del club, sia uno dei più bassi, per cui le ho passate davvero tutte. È una piazza che vive di calcio, a Bari la squadra rappresenta una vera passione, è parte della vita delle persone. In quell’esperienza ho incontrato due allenatori fondamentali per la mia carriera, come Ventura, fenomenale dal punto di vista tattico, e Bartolo Mutti, grandioso sotto il profilo umano. Ricordo l’anno in cui abbiamo battuto tutte le big, ma anche il periodo pessimo delle scommesse, una vergogna per tutti”.

A Verona ha vissuto un altro periodo importante della sua carriera.

“A Verona è stato un anno bellissimo. Eravamo una squadra davvero forte con Luca Toni, che era la classica ciliegina sulla torta, ma anche con Iturbe, me, Rafael, Jorginho, Hallfreðsson e Romulo. Era un gruppo costruito benissimo e infatti tante grandi squadre hanno fatto enorme fatica contro di noi, perché esprimevamo un grande calcio con interpreti di altissimo livello”.

I gol più importanti della carriera

Tra i gol segnati in carriera ce n’è qualcuno in particolare che porta nel cuore?

“Ce ne sono due in particolare: il primo è quello segnato al 92’ in Celtic-Shakhtar Donetsk di Champions League, che ci ha permesso di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, e l’altro è quello, decisivo, realizzato contro la Juventus con la maglia del Bari, alla prima giornata di campionato”.

Maldini e Zidane: il ricordo dei più forti

Qual è il compagno più forte con cui ha giocato in carriera e l’avversario più duro affrontato da contro?

“Tra i compagni dico sicuramente Paolo Maldini, e non soltanto per quello che faceva in campo. Era un esempio costante, sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e a spingere al massimo nei test. Aveva qualità fisiche e mentali del tutto fuori dalla norma. Come avversario, invece, scelgo Zinedine Zidane. Al mio primo anno in Serie A, quando vestivo la maglia dell’Atalanta, mi fu chiesto proprio di marcarlo. In quella partita ho visto davvero poco il pallone, perché Zidane aveva un’eleganza di movimento unica e riusciva a nasconderti la palla in un modo incredibile. Aveva davvero tutto. Ha un’aura dalla nascita”.

Le esperienze in Grecia e in Scozia

Che tipo di esperienze sono state la Scozia e la Grecia? Cosa si porta dietro da queste avventure?

“La Scozia l’ho vissuta soprattutto da calciatore, e in seguito anche in altri ruoli all’interno dello staff di Angelo Alessio. Ho un legame speciale con questa nazione. Lì il calcio si vive in modo diverso: la tattica è importante, ma non quanto l’agonismo. Durante la settimana l’accettazione della sconfitta è più semplice rispetto all’Italia e si riesce a lavorare con maggiore tranquillità e fiducia. Si può sbagliare una partita, ma i tifosi ti sostengono sempre. Ricordo la scorsa stagione, da spettatore, quando ho visto lo stadio applaudire la squadra dopo una sconfitta per 3-0 in una partita chiave. Sono rimasto stupito, perché in Italia non sarebbe mai successo. In Grecia, invece, è tutto diverso. Lì giocano quasi tutti con il 4-2-3-1 e ci sono giocatori che crescono in modo importante, in un campionato destinato a svilupparsi sempre di più. In quella parentesi abbiamo espresso un calcio bello e per loro inedito, riuscendo a pareggiare contro Olympiacos, Panathinaikos e PAOK — le grandi del campionato — proponendo qualcosa di diverso che ci è stato anche riconosciuto. L’allora commissario tecnico della nazionale greca mi fece i complimenti. Oggi stanno emergendo moltissimi elementi di valore e, allo stesso tempo, tanti calciatori stranieri continuano ad arrivare in questo torneo”.

Qual è il derby più bello che ha giocato in carriera tra le tante piazze in cui è stato? Ce n’è uno in particolare che ricorda di più?

“I derby sono tutti belli, sono sfide uniche in cui si parla di tanto altro oltre al calcio. Uno di quelli che mi è rimasto più impresso è sicuramente Celtic-Rangers. Lì il calcio viene percepito in modo diverso, con la religione di mezzo e un valore identitario fortissimo. L’atmosfera è incredibile, sono partite che cominciavano già quindici giorni prima di scendere in campo. Il clima dentro lo stadio, paragonabile solo a quello delle notti di Champions League, è qualcosa di straordinario e difficile persino da spiegare”.