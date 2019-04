Massimo Ferrero non esclude l'addio

Festa grande in casa Sampdoria dopo la netta vittoria nel derby contro il Genoa.

Fabio Quagliarella è andato ancora in rete, ma tra i protagonisti del post-partita c’è stato anche il presidente della Samp Massimo Ferrero, che ha parlato del futuro della società: "Chi è che ha detto che è l'ultimo derby? Di ultimo ce n'è solo uno, il cantante – ha detto Ferrero -. Ho vinto sei derby, tre li ho pareggiati e uno l'ho perso perché il noviziato si paga. Ecco l'era Ferrero".

Ferrero non ha smentito le voci sul possibile addio: "Io non dico niente, chi vivrà vedrà e i cazzari e chiacchieroni li lascio a voi. Soldi! Se vogliono la Sampdoria servono soldi e non dite ai tifosi che io alzo il prezzo. Io non alzo niente: dare moneta, vedere cammello. Chi dice che è l'ultimo mio derby si deve attaccare….".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 19:45