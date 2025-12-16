Giletti, scenata su Rai 3: eccesso d'esultanza al gol della Roma contro il Como, "Lo stato delle cose" in tilt

Clamoroso sfogo del conduttore nei confronti dei tecnici e dei collaboratori del programma: "Un po' di serenità". La rete di Wesley ha provocato subbuglio dietro le quinte.

Più che badare a lui e al programma che stava andando in onda, erano attratti dalla partita della Roma. Al punto da esplodere, manco fossero in Curva Sud o in Tribuna Tevere, in un urlo liberatorio quando Wesley ha bucato la difesa del Como, regalando alla squadra di Gasperini tre punti preziosi nella corsa al vertice della classifica di Serie A. Questa, almeno, è stata l’impressione di Massimo Giletti. Il conduttore de “Lo stato delle cose”, programma di approfondimento in onda ogni lunedì sera su Rai 3, si è lasciato andare a un duro sfogo in diretta. Non gli è andata giù la “caciara” seguita alla rete dei giallorossi.

Giletti, prima volta in contemporanea con la Roma

Non era mai accaduto in questa edizione del programma che la diretta de “Lo stato delle cose” andasse in concomitanza con una partita della Lupa. Si sa, in Rai batte forte la passione per i colori giallorossi e Giletti, che è un grande appassionato di calcio (è tifosissimo della Juventus), forse in cuor suo qualche timore l’aveva già da prima dell’inizio della trasmissione. Forse è per questo che non s’è trattenuto quando a un certo punto s’è sentito “abbandonato” in diretta. Tra il monitor che mancava, i collaboratori distratti e – soprattutto – un gran vociare dietro le quinte, il conduttore non ha più retto. E s’è lasciato andare a un clamoroso sfogo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo del conduttore in diretta dopo il gol di Wesley

Il momento, del resto, era piuttosto delicato: si parlava, infatti, degli ultimi sviluppi legati al delitto di Garlasco, con interessanti retroscena posti all’attenzione dei telespettatori. Tra alcuni operatori però, probabilmente, l’interesse era rivolto soprattutto alle evoluzioni del match dell’Olimpico tra la Roma e il Como. “Allora, io capisco che la Roma sta giocando – ha tuonato Giletti interrompendo la diretta per qualche secondo – però pregherei dietro le quinte se riusciamo a dare un po’ di serenità, perché per un conduttore viaggiare senza monitor e anche col pasticcio che la Roma sta giocando è un po’ un problema”.

Dopo la reprimenda, tutto ok a “Lo stato delle cose”

Va sottolineato come in seguito la diretta sia proseguita senza ulteriori intoppi, anche in occasione del finale concitato del match. Poi, una volta conclusa la partita, tutto è filato liscio come l’olio. Del resto, quella contro il Como era una partita molto importante per la Roma di Gasperini, chiamata a risollevarsi dopo le due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Se l’episodio ha fatto sorridere molti tifosi della Roma, ha scatenato anche reazioni di diversa natura sul web. Ironie, ad esempio, dalla Francia: “Caro Giletti, fattene una ragione. Il 90% dei tecnici che lavorano in Rai sono romanisti“. E sabato, ironia della sorte, è in programma proprio Juventus-Roma.