"Massimo Moratti interessato alla Cremonese"

Massimo Moratti potrebbe tornare nel calcio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex patron dell'Inter sarebbe pronto ad acquistare la Cremonese, club di serie B, per affidarne la questione al figlio Angelo.

Le voci si sono intensificate dopo che Arvedi, l'attuale proprietario dei grigiorossi, avrebbe manifestato l'intenzione di cedere la società. In caso l'affare andasse in porto, Moratti potrebbe "scontrarsi" in serie B con il Monza di Silvio Berlusconi, ormai vicino alla promozione.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 11:30