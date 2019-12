Massimo Oddo vuole smaliziare il Perugia

Il Perugia non riesce a tornare al successo e dopo il pareggio contro il Cosenza fallisce l’assalto ai primissimi posti della classifica, rilanciando al contrario le ambizioni della Cremonese.

Allo “Zini” gli umbri cedono per 2-1, sconfitti dalla rete di Piccolo al 75'.

Massimo Oddo non cerca attenuanti e riconosce i limiti della propria squadra: "Ci manca il cinismo nei momenti decisivi della partita e non mi riferisco solo agli episodi sotto porta – le parole del tecnico abruzzese riportate da 'Calciogrifo.it' – Dove pure abbiamo fallito alcune facili occasioni, ma in generale nei momenti chiave della partita e nelle azioni pericolose".

"Dobbiamo capire che se serve bisogna fare un fallo in più nel momento giusto” ha concluso il campione del mondo 2006.



SPORTAL.IT | 15-12-2019 19:26