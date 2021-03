Master 1000 Miami, Pospisil attacca Gaudenzi: "Portatemelo qui"

Durante il Master 1000 di Miami, Vasek Pospisil ha ricevuto un penalty point per proteste. In seguito, il tennista si è scagliato contro il giudice attaccando il presidente Atp Andrea Gaudenzi: “Ieri il capo dell’Atp mi ha urlato contro per un’ora e mezza, solo perché stavo provando ad unire i tennisti! Il capo dell’Atp, portatemelo qui!”.

Pospisil, uno dei principali creatori della PTPA, attraverso i social ha chiesto scusa per il brutto episodio: “Ho sottovalutato le mie emozioni probabilmente fino a quando non sono salito in campo oggi. Mi dispiace davvero molto per il mio comportamento in campo e per il linguaggio utilizzato durante il match”.

OMNISPORT | 25-03-2021 14:03