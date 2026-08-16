Cincinnati, ruggito Musetti. Djokovic lancia l'allarme, Ruud si arrende: US Open a rischio. Stefanini eliminata

Il carrarino parte bene vincendo il match d'esordio contro il tedesco Daniel Altmaier. La schiena elimina Ruud, che vede allontanarsi gli US Open. Eliminata Stefanini. Nole lancia l'allarme

Dopo le eliminazioni di Berrettini, Bellucci, Arnaldi e Darderi che ha decimato la spedizione azzurra al Masters 1000 di Cincinnati, a rialzare i nostri colori orfani di Jannik Sinner ci ha pensato Lorenzo Musetti, che supera in due set all’esordio sul cemento del Lindner Family Tennis Center il tedesco Daniel Altmaier, numero 65 del ranking. In giornata, Novak Djokovic (eliminato da Tirante) non ha nascosto i propri problemi con il clima del torneo americano.

Musetti avanti a Cincinnati

È una vera e propria boccata d’ossigeno quella che Musetti regala al tennis azzurro impegnato in Ohio al termine del proprio match d’esordio. Il carrarino, reduce dalla delusione di Montreal, supera 6-4 6-2 all’esordio Altmaier e si regala la sfida con il nuovo beniamino di casa, Michael Zheng, capace di eliminare in due set (6-4 6-3) il più quotato Ugo Humbert. Con il numero 110 del ranking, Lorenzo ha la possibilità di centrare per la prima volta i due turni superati al Masters di Cincinnati.

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Infortunio per Ruud, Auger-Aliassime elimina Tsitsipas

Scorrendo il tabellone maschile, in attesa della “gara in notturna” (alle 2.30 italiane) di Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il francese Frances Tiafoe, la notizia del giorno è il ritiro di Casper Ruud, costretto ad alzare bandiera bianca l’australiano Christopher O’Connell per un problema alla schiena, che mette a rischio anche la partecipazione agli US Open. Nel match di cartello di giornata, Félix Auger-Aliassime supera 6-3 7-5 Stefanos Tsitsipas. Bene anche Joao Fonseca, che si impone 6-4 7-6 sull’olandese Botic van de Zandschulp.

L’allarme di Djokovic

Chi con Cincinnati potrebbe aver chiuso forse è Novak Djokovic, che perde all’esordio contro Thiago Tirante e, al termine della contesa annuncia il possibile addio al Masters 1000 statunitense spiegando: “Ho questo problema da alcuni anni, specie quando caldo e umidità sono elevati. Ovviamente, congratulazioni al mio avversario, ma per me non è stata affatto una partita piacevole e non è la prima volta che accade e, immagino, non sarà l’ultima. Il nervosismo peggiora la situazione ed è quello che è successo oggi. Spero di tornare, ma a questo punto è più probabile che questo non accada. Vediamo”.

Stefanini fuori con Bouzkova

Nel tabellone femminile, l’Italia perde Lucrezia Stefanini, eliminata da Marie Bouzkova, numero 25 del ranking WTA. Dopo l’accesso al tabellone grazie al successo contro Elisabetta Cocciaretto nelle qualificazioni, la 28enne di Carmignano cede 6-2 6-4 alla ceca in un’ora e quaranta. A condizionare la gara dell’azzurra anche un problema all’anca che la costringe a chiedere il medical time out nel corso dell’ottavo game del secondo set.