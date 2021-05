Masters 1000 Madrid: Musetti eliminato

Lorenzo Musetti è stato eliminato nelle qualificazioni al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Battuta d’arresto a sorpresa per il tennista toscano, sconfitto in due set dallo spagnolo Carlos Taberner, numero 142 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-2.

Giornata negativa per gli Azzurri: il solo Cecchinato è riuscito a qualificarsi grazie alla vittoria su Roberto Carballes Baena per 4-6, 6-0, 6-3. Gianluca Mager è invece finito ko contro il francese Pierre-Hugues Herbert (7-6, 6-4), e Stefano Travaglia è stato sconfitto per 7-6, 5-7, 3-6 dallo spagnolo Andujar.

OMNISPORT | 02-05-2021 20:37